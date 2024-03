L'animal que vous voyez en premier sur cette image en dit long sur votre personnalité

Si vous êtes fan des tests de personnalité, celui-ci devrait certainement vous plaire avec une illusion d’optique capable de perturber beaucoup d’esprits.

Parfois, en psychologie, les spécialistes utilisent des illusions d’optique afin de percevoir quelques indices sur la façon de penser de leurs patients. Ces fameuses tâches d’encre abstraites qui prennent diverses formes. C’est là qu’on vous demande généralement ce que vous voyez en premier.

Le test que l’on vous propose aujourd’hui est du même acabit. Cette illusion d’optique sur fond noir représente plusieurs formes que l’on peut apparenter à des animaux. L’animal que vous percevez en premier traduit un trait de votre personnalité que vous ne soupçonniez peut-être pas.

L’idée est donc de se fier à son premier coup d’oeil et donc son premier ressenti. Sur l’image, il n’y a en réalité que deux réponses possibles, sauf si vous voyez un troisième animal. Que voyez-vous en premier ? Un tigre ou un papillon ? Voici ce que cela dit de votre personnalité.

Tigre ou papillon ?

Si vous voyez un papillon en premier, cela signifie que vous êtes un esprit libre. Vous voulez toujours vivre votre vie selon vos envies, sans suivre de directives. La notion de hiérarchie n’est pas dans votre lexique. Tout ce que vous voulez, c'est voyager à travers le monde, découvrir de nouvelles choses, apprendre une nouvelle langue. Le papillon renvoie aussi à une personnalité charismatique, caractérielle, qui aimante les autres, que ce soit en bien ou en mal. Avec vous, il n’y a pas de demi-mesure : soit on vous aime, soit on vous déteste.

Si vous avez un tigre, cela traduit une personnalité courageuse, qui a su surmonter les obstacles et les moments difficiles de la vie pour aller de l’avant. Vous êtes capable d’affronter vos peurs et vos angoisses, ce qui vous rend généreux. Vous préférez offrir que recevoir et vous n’avez donc pas peur de vous sacrifier. En revanche, vous craignez parfois de ne pas mériter l’attention des autres.

Alors qu’en est-il de votre côté ? Êtes-vous plutôt papillon ou tigre ? En attendant, faites-vous plaisir avec d’autres tests de personnalité et des illusions d’optique.