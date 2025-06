Il retrouve l'agresseur de sa fille de 6 ans et le force à creuser sa propre tombe, les habitants le considèrent comme un héros

En Russie, un père de famille a décidé de se faire justice lui-même après avoir découvert que sa fille avait été victime d’un pédophile. Après avoir retrouvé l’homme, il l’a forcé à creuser sa propre tombe et à mettre fin à ses jours.

C’est une affaire sordide et pourtant bien réelle. En Russie, un père de famille a forcé un pédophile à creuser sa propre tombe avant de le regarder se suicider. Tout a commencé le 25 août 2021, lorsque Vyacheslav Matrosov, un père de famille, a décidé de rendre visite à son ami, Oleg Sviridov. Il l’a aidé à déplacer une armoire avant de passer la soirée avec lui. Mais quand Oleg s’est endormi, Vyacheslav a découvert l’impensable : son ami avait abusé sexuellement de sa petite fille âgée de 6 ans.

Crédit photo : east2west news

En effet, Vyacheslav a découvert une vidéo où l’on voit sa fille être victime d’abus sexuels. Comme il faisait confiance à son ami, Vyacheslav lui confiait souvent la garde de son enfant. Malheureusement, on entend clairement cette dernière dire : “Oleg, ça suffit, je n’en peux plus. Je veux rentrer à la maison”, comme le rapporte Closer Mag. Après avoir découvert la vidéo, Vyacheslav s’est battu avec Oleg, qui a réussi à prendre la fuite.

Il le force à creuser sa tombe

Le lendemain, Vyacheslav a réussi à retrouver Oleg. Selon des faits rapportés par le Daily Record, il a alors décidé de faire justice lui-même puisqu’il l’a entraîné dans une forêt et l’a forcé à creuser sa propre tombe. Une bagarre a éclaté et Oleg est mort, blessé par un coup de couteau. Si Vyacheslav a longtemps nié ce qu’il s’était passé, l’enquête a conclu qu’Oleg s’était lui-même donné la mort.

Crédit photo : iStock

De son côté, Vyacheslav a été condamné à 18 mois de prison dans une colonie pénitenciaire pour “incitation au suicide”. Il a été libéré après 12 mois d’incarcération. Cette histoire n'est pas le premier cas de vengeance qui se produit. En avril dernier, un homme a percuté volontairement celui qu'il pensait être le voleur de son vélo, avant de comprendre qu'il s'agissait d'un policier.

Dans l'affaire de Vyacheslav et Oleg, de nombreuses personnes ont soutenu le père de famille. Suite à sa condamnation, une pétition demandant sa libération a récolté plus de 2 500 signatures et des collectes de fonds ont été créées pour couvrir ses frais juridiques. Quand il est rentré chez lui, Vyacheslav a été accueilli en héros par les habitants. Il a retrouvé sa famille et tente aujourd'hui de refaire sa vie.