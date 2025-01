Squid Game saison 3 : la fin de la série déjà découverte par les fans ?

Alors que la saison 2 de Squid Game vient de sortir sur Netflix, les fans ont déjà une théorie concernant le scénario et la fin de la saison 3. Attention spoilers !

Trois ans après le succès mondial de Squid Game, la deuxième saison de la série est sortie le 26 décembre dernier sur Netflix. Dès sa diffusion, le programme a beaucoup fait parler de lui et pour cause : le rappeur qui joue le rôle de Thanos s'est retrouvé au coeur d'une affaire judiciaire peu de temps avant la sortie de la saison, tandis que l'acteur Park Sung Hoon a partagé une image p0rnographique de la série, choquant les internautes.

Après avoir vu les sept épisodes, les spectateurs ont découvert une nouvelle session de jeux tous plus dangereux les uns que les autres. Le personnage de Seong Gi-hun, qui avait remporté la dernière édition, est revenu en course dans le but déséspéré d’annuler la compétition, avec l’aide de nouveaux joueurs.

Crédit photo : Netflix

Mais un élément important est venu perturber les plans de Gi-hun : à l’épisode 3, on apprend que le joueur 001 est en réalité le Front Man, autrement dit le Maître du Jeu qui s’est infiltré incognito dans les épreuves de Squid Game. Une information que les personnages de la série ne connaissent pas.

À la fin de la saison, Gi-hun parvient à mener une insurrection pour saboter les jeux. Les joueurs neutralisent les soldats pour trouver le Maître du Jeu, sans savoir qu’il se trouvait parmi eux. C’est alors que le Front Man révèle son identité et tue de sang-froid Jung-bae, le meilleur ami de Gi-hun. Une scène déchirante dans laquelle on voit le héros de Squid Game pleurer la mort de son ami avant d’être emmené par les gardes.

Quelle suite pour la saison 3 ?

Depuis la diffusion de la saison 2, les fans décortiquent la série pour trouver des indices concernant la suite de l'histoire. En effet, cette fin a laissé les fans de la série en plein suspens. Que va-t-il se passer pour Gi-hun, dont les plans ont été découverts ? Pour répondre à cette question, les fans de la série ont déjà une théorie.

Crédit photo : Netflix

Sur Reddit, un internaute a partagé son hypothèse. Selon lui, Gin-hun ne sera pas tué mais obligé à regarder les jeux. Face à la cruauté de ces derniers, il changerait de point de vue et pourrait se mettre à croire que tous les humains sont cruels et qu’ils ne méritent pas d’être sauvés. Ainsi, il pourrait devenir le nouveau Front Man, responsable des jeux. Cette théorie a également été partagée sur La Chaîne du Geek. Selon le youtubeur, Gi-hun va perdre tout espoir en l’humanité et va décider d’aider à organiser les prochains jeux.

Un autre spectateur a partagé une deuxième théorie intéressante. Selon lui, Gi-hun aura par la suite le choix de rejoindre le Leader du jeu, pour prendre la place du recruteur et mettre fin aux jeux actuels, ou de continuer d'y participer pour sauver un maximum de joueurs. Dans ce deuxième cas de figure, Gin-hu pourrait donc choisir de se sacrifier pour que le plus grand nombre de participants survivent et pour s'assurer que les jeux ne continuent pas. Enfin, on peut également se demander comment réagira Hwang Jun-ho quand il reverra son frère, le Front Man, qui lui avait tiré dessus à la fin de la première saison.

Pour savoir de quelle façon Squid Game va se terminer, il faudra attendre la sortie de la saison 3, dont la date a récemment été annoncée par erreur par Netflix. Pour faire patienter les fans, la plateforme de streaming a dévoilé un court teaser dans lequel on peut voir une nouvelle poupée lors du jeu 1, 2, 3 Soleil. Des images que les plus attentifs d'entre nous ont également pu voir à la fin du générique du dernier épisode de la saison 2.