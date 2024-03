Saint-Etienne : il remporte 1 million d'euros... mais oublie son ticket gagnant sur le comptoir

À Saint-Étienne, un homme a remporté 1 million d’euros grâce à un jeu de grattage après l’avoir acheté dans un bar-tabac. Le hic ? Alors qu’il était sous le choc, il a oublié son ticket gagnant sur le… comptoir.

Les faits se sont produits au mois de février. Ce jour-là, l’heureux gagnant originaire de Saint-Etienne s’est rendu au bar-tabac «Le Purple Café», à Saint-Étienne. Comme toujours, cet habitué des lieux a jeté son dévolu sur le jeu à gratter «le Millionnaire», rapportent nos confrères du Progrès.

Crédit Photo : FDJ

Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait raflé le jackpot, soit 1 million d’euros : «Dix minutes après, je le vois en train de sauter et de faire des bonds. 'J'ai le million, j'ai le million', criait-il dans le bar», raconte Myriam, la buraliste qui lui a vendu le ticket, auprès du site d’information.

Le conte de fées se tranforme en cauchemar

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’heureux gagnant, sous le choc, a quitté l’établissement sans emporter son précieux ticket :

«Il était un peu retourné. Il me dit : 'je reviens, je reviens' en panique. Il me laisse son ticket. Je pense qu'il avait besoin de se remettre de ses émotions. Il était tout blanc. Il y avait énormément de monde», explique l’employée.

Avant d’ajouter : «Je lui ai demandé de patienter, mais sauf qu'il s'en va. Et je me dis, mais est-ce qu'il va revenir ? Mais il est revenu au bout de deux heures et demie quand même».

Crédit Photo : iStock

Une chose est sûre : Myriam a fait preuve d’honnête. Cette dernière n’a pas hésité à cacher le ticket gagnant en attendant le retour de son propriétaire :

«Son ticket était dans le coffre et j’ai attendu qu’il revienne. On a rigolé avec mon patron. Il me disait que j’aurais pu repartir avec. Mais non, justement, ce n’est pas le principe. C’est son ticket à lui, pas le mien».

À noter que le gagnant est un homme âgé de 30 ans, ouvrier en bâtiment. Il va utiliser une partie de ses gains pour s’offrir une maison. Comme le précise le Progrès, le trentenaire va continuer à travailler.