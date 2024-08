Nos 50 idées cadeaux qui sortent de l'ordinaire

Vous en avez assez des cadeaux conventionnels qui manquent de piquant ? Bienvenue dans notre guide ultime des idées cadeaux insolites, parfaitement dans l'esprit Demotivateur ! Que vous cherchiez à faire rire, à surprendre ou simplement à marquer les esprits, notre sélection de cadeaux originaux et décalés saura répondre à toutes vos envies.

Dans ce dossier, nous avons rassemblé une collection unique d'objets insolites, de gadgets hilarants et de concepts cadeaux qui sortent résolument des sentiers battus. Vous trouverez ici de quoi combler les amateurs d'humour noir, les adeptes de l'absurde et les collectionneurs d'objets improbables.

Que vous prépariez un anniversaire, un pot de départ, ou simplement une surprise pour égayer le quotidien d'un proche, plongez dans notre sélection et découvrez comment transformer chaque occasion en un moment mémorable et hilarant. Préparez-vous à devenir le maître incontesté du cadeau qui décoiffe !

Nos 5 boutiques favorites pour trouver le cadeau parfait

‍Wecandoo : Des ateliers artisanaux en tous genres, parfait pour les curieux et créatifs. Flakon : Des coffrets de dégustation de vins d'exception avec des flacons brevetés. (existe aussi en rhum et en whisky) Box Ballon : Un colis surprise personnalisable avec un ballon à l'hélium et des petites attentions, idéal pour surprendre lors d'occasions spéciales. Oopsie : Un coffret avec des sorties culturelles hors du commun, l'idée parfaite pour les amateurs d'art et de culture. Flowrette : Des bouquets de fleurs séchées ou en papier au charme intemporel, conçus pour durer.

Nos 50 meilleures idées cadeaux pour surprendre tout en faisant plaisir

Un atelier créatif avec Wecandoo pour réveiller l'artisan qui sommeille en vous

Marre de regarder des tutos sur YouTube sans jamais oser passer à l'action ? Avec Wecandoo, devenez enfin le pro du macramé ou le maître potier que vous avez toujours rêvé d'être ! Cette plateforme met en relation des artisans passionnés avec des apprentis en herbe comme vous, pour des ateliers créatifs qui vont vous faire oublier vos deux mains gauches.





❤️ Ce qu'on aime

Un choix immense d'ateliers dans toute la France

La possibilité de découvrir des savoir-faire uniques

L'occasion de rencontrer des artisans passionnés

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro et de vouloir tout essayer

Le prix : à partir de 25€

Flakon : le coffret qui va vous transformer en sommelier

Vous rêvez de devenir un expert du vin sans passer des heures le nez dans les bouquins ? Flakon est là pour vous sauver ! Ces petits génies ont eu l'idée brillante de créer des coffrets de dégustation qui vont vous faire passer du statut de buveur du dimanche à celui de sommelier en herbe. Préparez-vous à épater la galerie lors de vos prochains dîners !

❤️ Ce qu'on aime

L'approche ludique et accessible de l'œnologie

La variété des coffrets thématiques

La qualité des vins sélectionnés

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro et de vouloir tous les coffrets

Le prix : à partir de 49€

La Cool Box de Mieux que des Fleurs : le cadeau qui déchire sa race !

Vous le voulez plus offrir des cadeaux pourris qui finissent au fond d'un placard ? La Cool Box est là pour sauver votre réputation de roi/reine des cadeaux ! Composez votre coffret sur mesure avec des trucs cool, des machins rigolos et des bidules qui déchirent. C'est comme faire ses courses chez Action, mais en version luxe !





❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation à fond les ballons

Le choix de ouf parmi les petits cadeaux

Le design ultra pimpant

🤔 Ce qu'on aime moins

Le stress de choisir parmi tant d'options (c'est dur la vie de star des cadeaux)

Le prix : à partir de 4,90€

Oopsie Box : La boîte à surprises qui va vous faire oublier que vous êtes un adulte ennuyeux

Marre de votre routine quotidienne ? Envie de redécouvrir votre ville comme si vous étiez un touriste émerveillé ? La Oopsie Box est là pour vous sauver de votre vie morne et prévisible ! Chaque mois, cette box magique vous offre un cocktail d'activités pour deux personnes à Paris, Lyon, Lille ou Bordeaux. C'est comme jouer à la roulette russe, mais version fun et sans risque de mourir d'ennui.

❤️ Ce qu'on aime

Le concept qui vous force à sortir de votre zone de confort (et de votre canapé)

La variété des activités proposées, de quoi satisfaire même les plus difficiles

L'effet surprise qui pimente votre vie de couple ou d'amis

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro et de ne plus savoir quoi faire sans sa Oopsie Box

La frustration de ne pas pouvoir être dans les 4 villes en même temps

Le prix : à partir de 29€ par mois

Une sculpture en carton DIY pour les sneakerheads en herbe

Avis aux fans de pompes stylées ! Voici le cadeau qui va faire vibrer vos petits pieds de collectionneurs : une sculpture en carton DIY des mythiques Air Jordan. Pas besoin d'être Michael Jordan pour la dunker, il suffit de savoir manier le scotch et la patience. C'est comme un Lego, mais version carton et sans risque de marcher dessus pieds nus à 3h du matin.

❤️ Ce qu'on aime

Plus facile à monter qu'un meuble IKEA

Le swag ultime pour la déco de chambre

Écolo-friendly, comme vos baskets vegan

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque de confusion avec la vraie paire lors d'un déménagement

Le prix : 34,90€

Un sextoy pour débutants : le cadeau qui fait vibrer

Vous voulez de pimenter votre vie intime ou celle de votre partenaire ? La collection "Mon premier Sextoy" de Bien à deux est là pour vous faire découvrir les joies du plaisir personnel sans prise de tête. C'est le cadeau parfait pour ceux qui veulent explorer de nouvelles sensations sans se prendre la tête (ni d'autres parties du corps).

❤️ Ce qu'on aime

Parfait pour les novices en quête de frissons

Utilisation facile, même pour les moins doués en technologie

Discret, pour ne pas choquer mamie quand elle fouille dans vos tiroirs

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque de devenir votre nouveau meilleur ami

Le prix : à partir de 40€

Un atelier de chocolaterie pour devenir le Willy Wonka de votre entourage

Envie de vous la jouer Charlie et la Chocolaterie ? Plongez dans l'univers délicieusement cacaoté d'un atelier de chocolaterie ! Vous apprendrez les secrets des maîtres chocolatiers, créerez vos propres douceurs et repartirez avec des kilos de chocolat sur les mains (et peut-être aussi sur le visage, on ne juge pas).

❤️ Ce qu'on aime

L'expérience unique et gourmande

La possibilité de repartir avec ses propres créations

L'apprentissage d'un savoir-faire artisanal

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro au chocolat

Le prix : à partir de 50€

Des glaces à l'alcool pour des soirées givrées et déjantées

Vous voulez de mettre l'ambiance à votre prochaine soirée ? Ces glaces à l'alcool vont faire fondre vos invités ! Avec 5 parfums inspirés des meilleurs cocktails, c'est l'assurance de passer une soirée rafraîchissante et... légèrement pompette. Attention, risque élevé de se prendre pour un barman professionnel après quelques bouchées !

❤️ Ce qu'on aime

Le concept original qui allie glace et alcool

Les 5 saveurs de cocktails différentes

Seulement 56 calories par glace (on peut se resservir sans culpabiliser !)

🤔 Ce qu'on aime moins

Le temps d'attente de 24h au congélateur avant dégustation

Le prix : 12,90€

Un bouquet de fleurs séchées Flowrette pour une déco qui dure

Marre des fleurs qui fanent plus vite que votre motivation un lundi matin ? Flowrette a la solution avec ses bouquets de fleurs séchées ! Ces compositions poétiques et élégantes sont conçues avec amour dans leur atelier parisien, comme si chaque pétale était une déclaration d'amour à votre intérieur.

❤️ Ce qu'on aime

Des fleurs qui durent plus longtemps que votre dernier régime

Un élément de déco qui ne demande pas d'avoir la main verte

Des créations originales et renouvelées, comme vos excuses pour ne pas faire de sport

🤔 Ce qu'on aime moins

Pas d'odeur de fleurs fraîches pour masquer celle de vos chaussettes sales

Le prix : à partir de 30€

Un cube de défis pour diffuser du bonheur au quotidien

Envie d'injecter une dose de bonne humeur dans votre routine ? Ce petit cube magique est là pour vous ! Pendant un mois, il vous proposera chaque jour un défi farfelu pour égayer votre journée. De quoi transformer votre vie en comédie romantique, mais sans l'ex toxique qui revient !

❤️ Ce qu'on aime

30 jours de défis rigolos pour combattre la morosité

Des activités simples mais efficaces pour sourire

Un cadeau original qui dure dans le temps

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque de devenir accro et de vouloir recommencer chaque mois

Le prix : 12€

Un coffret de spiritueux pour épater les papilles de votre amateur préféré

Vous rêvez de faire voyager les papilles de votre proche sans quitter le canapé ? Flakon propose des coffrets de rhum ou whisky qui vont lui faire faire le tour du monde en 4 verres ! De quoi transformer votre salon en bar clandestin le temps d'une soirée dégustation entre connaisseurs.

❤️ Ce qu'on aime

La sélection pointue par des experts qui ont (vraiment) bon goût

L'expérience de dégustation guidée pour jouer au sommelier du dimanche

Le packaging anti-casse, parfait pour les maladroits chroniques

🤔 Ce qu'on aime moins

La tentation de tout boire d'un coup (on vous aura prévenus !)

Le prix : 79,00€

Une bouteille de Rosé Garcia pour un apéro 100% rigolo

Envie de mettre l'ambiance à votre prochain apéro ? Ce rosé Garcia est là pour ça ! Approuvé par José Garcia lui-même, ce nectar promet de vous faire rire autant qu'il vous désaltère. Attention, effets secondaires possibles : imitations ratées de l'acteur et voisins agacés par vos éclats de rire !

❤️ Ce qu'on aime

L'association improbable entre un rosé et José Garcia

Le concept décalé qui promet une soirée mémorable

La fabrication française, pour soutenir nos vignerons comiques

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de se prendre pour José Garcia après quelques verres

Le prix : 14,90€

Le bracelet Bastille - Le Sou Français : un bijou qui fait son petit effet

Vous cherchez un cadeau qui en jette sans pour autant vider votre porte-monnaie ? Le bracelet Bastille du Sou Français, c'est LA pépite qui va faire briller les yeux de votre destinataire ! Imaginez un peu : le design d'une pièce de 10 francs des eighties, mais version bijou chic et moderne. C'est comme offrir un bout d'histoire de France à porter au poignet, sans le côté ringard de la collection de pièces de papi.

❤️ Ce qu'on aime

Le mix parfait entre vintage et tendance

Le côté unisexe qui plaira à tous

Fabriqué à Biarritz, cocorico !

Résiste à l'eau (parfait pour les maladroits chroniques)

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque de nostalgie intense pour ceux qui ont connu le franc

Le prix : 39,90€

Un ballon surprise pour faire décoller votre amour

Envie de faire planer votre chéri(e) ? Offrez-lui un ballon qui s'envole à l'ouverture du colis, comme par magie ! Chez Mieux que des fleurs, on a pensé à tout : un ballon gonflé à l'hélium, des petits cadeaux rigolos et un message perso pour lui dire "Je t'aime jusqu'à la lune... et au-delà !"





❤️ Ce qu'on aime

L'effet waouh garanti à l'ouverture

La personnalisation du message et des cadeaux

L'idée originale pour surprendre son/sa partenaire

🤔 Ce qu'on aime moins

Le ballon finira par se dégonfler (comme votre ex)

Le prix : à partir de 19,90€

Un appareil photo numérique instantané pour immortaliser vos moments de folie

Vous en avez marre des selfies qui finissent dans les abysses de votre téléphone ? Dites adieu aux photos oubliées et bonjour aux souvenirs tangibles avec cet appareil photo numérique instantané ! En 10 secondes chrono, vous pouvez imprimer vos grimaces les plus folles et les coller partout. C'est comme avoir un photomaton de poche, mais en mieux !

❤️ Ce qu'on aime

Impression ultra rapide pour les impatients chroniques

Personnalisation des photos avec filtres et effets pour unleash your inner artist

Kit complet avec stickers et feutres pour transformer vos photos en œuvres d'art

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque élevé de devenir accro et de tapisser tous les murs de votre appart'

Le prix : 79,90€

Une carte à gratter de la France des vins pour les apprentis sommeliers

Vous connaissez un amateur de vin qui se prend pour le prochain Michel Rolland ? Offrez-lui cette carte à gratter de la France des vins ! Il pourra enfin prouver à tous ses amis qu'il ne raconte pas que des salades (ou des raisins) quand il parle de ses explorations viticoles. Un cadeau parfait pour les fins connaisseurs... ou ceux qui prétendent l'être !

❤️ Ce qu'on aime

Un concept ludique et éducatif pour découvrir les vins français

La possibilité de visualiser sa progression œnologique

Le stylo à gratter inclus pour un grattage de précision

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque de devenir accro et de vouloir tout gratter d'un coup

Le prix : 39,00€

Un atelier gastronomique pour devenir le Gordon Ramsay du dimanche

Marre de manger des pâtes au ketchup ? Envie de briller en société avec vos talents culinaires ? Wecandoo vous propose de mettre la main à la pâte (littéralement) avec ses ateliers gastronomiques. Du pâté en croûte à la pizza, en passant par la burrata, vous allez pouvoir épater la galerie et peut-être même remporter la prochaine saison de Top Chef !

❤️ Ce qu'on aime

La variété des ateliers proposés

L'apprentissage auprès de vrais artisans passionnés

La possibilité de repartir avec ses créations (et de les manger)

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro et de vouloir tout essayer

Le prix : à partir de 50€

Un jeu de couple pour tester votre complicité (et peut-être gagner un câlin)

Vous pensez tout connaître de votre moitié ? Ce jeu "de toi à moi" va mettre votre couple à l'épreuve ! 50 questions pour découvrir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde ou si vous vivez dans des dimensions parallèles. Attention, fous rires et débats enflammés en perspective !

❤️ Ce qu'on aime

Un prétexte parfait pour une soirée câlins

Des questions qui vont faire jaser (et peut-être clasher)

Idéal pour raviver la flamme ou l'éteindre définitivement

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque de divorce si vous découvrez qu'il/elle préfère le café à vous

Le prix : 8,90€

Un coffret d'initiation au Maté pour devenir un vrai gaucho des temps modernes

Vous voulez voyager en Argentine sans quitter votre canapé ? Ce coffret d'initiation au Maté est fait pour vous ! Avec sa calebasse, sa bombilla et ses feuilles de maté bio, vous allez pouvoir jouer les gauchos des pampas dans votre salon. Attention, l'abus de maté peut provoquer une envie soudaine de danser le tango !

❤️ Ce qu'on aime

L'expérience dépaysante et originale

Les bienfaits santé du maté (vitamines, minéraux, antioxydants)

Le côté écolo avec des ingrédients bio

🤔 Ce qu'on aime moins

Le goût peut surprendre au début

Le prix : 29,90€

Tumbling Tower : le jeu en bois qui va vous faire trembler (de rire) !

Envie de tester vos nerfs et ceux de vos proches ? Le Tumbling Tower est là pour ça ! Ce jeu en bois va vous faire vivre des moments de tension extrême, où chaque mouvement compte. Préparez-vous à des cris de joie, des soupirs de soulagement et des éclats de rire quand la tour s'effondrera (spoiler : ça arrivera forcément).

❤️ Ce qu'on aime

Un jeu simple mais addictif qui plaît à tous les âges

Parfait pour des soirées mémorables en famille ou entre amis

Développe la concentration et la dextérité (ou révèle votre maladresse)

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque élevé de disputes familiales (mais ça fait partie du charme, non ?)

Le prix : 30€

Un puzzle personnalisé pour casser la tête de vos proches (dans le bon sens)

Vous souhaitez faire travailler les méninges de vos proches tout en leur déclarant votre flamme ? Le puzzle personnalisé est LA solution ! Imaginez leur tête quand ils découvriront votre message secret en assemblant les pièces. C'est comme jouer au Cluedo, mais en version "je t'aime" !





❤️ Ce qu'on aime

Le suspense insoutenable pendant l'assemblage

La possibilité de personnaliser à fond

L'activité ludique qui change des cadeaux classiques

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de perdre une pièce (et le message avec)

Le prix : à partir de 14,90€

Un atelier de fabrication de bougies parfumées pour éveiller vos sens

Envie de mettre le feu à votre créativité ? Participez à un atelier de fabrication de bougies parfumées et devenez le maître des flammes ! Apprenez l'art délicat du mélange des cires et des fragrances pour créer votre propre bougie qui illuminera vos soirées et fera fondre vos invités.

❤️ Ce qu'on aime

L'expérience unique et sensorielle

La satisfaction de repartir avec sa propre création

L'apprentissage d'un savoir-faire artisanal

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro et de transformer votre salon en usine de bougies

Le prix : à partir de 50€

Une affiche astrologique pour les accros du zodiaque

Un cadeau qui fera briller les yeux de votre ami(e) fan d'astrologie ! Cette affiche personnalisée des signes du zodiaque est le cadeau parfait pour les mordus d'horoscope ! Choisissez la date de naissance, les couleurs et le style, et hop, vous avez un poster unique qui fera vibrer leur âme cosmique.

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation qui rend chaque affiche unique

Le design élégant qui s'intègre à tous les intérieurs

L'excuse parfaite pour blâmer Mercure rétrograde pour tous vos problèmes

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque d'overdose de discussions sur les compatibilités amoureuses

Le prix : à partir de 19,00€

Une bougie personnalisée pour illuminer ses soirées

Un cadeau qui sent bon et qui brille de mille feux ! Cette bougie personnalisée va mettre le feu (au sens figuré, hein) ! Choisissez le motif, la senteur et ajoutez un message pour créer un cadeau unique qui va faire fondre votre destinataire. C'est le moment de jouer les pyromanes de l'amour !

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation qui rend le cadeau unique

Le choix des senteurs pour tous les nez

La cire de soja, écolo et qui dure longtemps

🤔 Ce qu'on aime moins

Le dilemme du choix face à toutes les options

Le prix : à partir de 29,90€

Des bonbons originaux sur le thème de Tetris pour les gamers nostalgiques

Avis aux geeks et aux accros du sucre ! Voici le cadeau parfait pour satisfaire votre côté gamer ET votre dent sucrée : des bonbons en forme de pièces de Tetris. De quoi faire un retour vers le futur gustatif et replonger dans vos souvenirs d'enfance, quand vous passiez des heures à empiler des briques virtuelles. Sauf que cette fois-ci, vous pourrez les empiler directement dans votre bouche !

❤️ Ce qu'on aime

Le concept original qui mêle jeu vidéo et gourmandise

La composition avec des vitamines et du vrai jus de fruits

Les saveurs fruitées qui changent des bonbons classiques

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro et de finir par voir des Tetris partout

Le prix : 4,90€

100 cartes "On mange quoi ce soir ?" pour mettre fin aux drames culinaires

Marre des disputes quotidiennes sur le menu du soir ? Ce jeu de cartes est LA solution ultime pour les couples au bord de la rupture gastronomique ! Fini les "Je sais pas, toi tu veux quoi ?", place à l'excitation de la pioche ! Qui sait, vous allez peut-être (enfin) goûter autre chose que des pâtes au beurre...

❤️ Ce qu'on aime

La fin des crises existentielles devant le frigo ouvert

La découverte de plats qu'on n'aurait jamais osé tenter

L'excuse parfaite pour commander des pizzas (merci les jokers !)

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de tomber sur "brocolis vapeur" un soir de déprime

Le prix : 9,90€

Un atelier de bijouterie pour devenir un vrai Picasso du bling-bling

Envie de briller plus fort que les strass de Céline Dion ? Participez à un atelier de bijouterie et devenez le maître incontesté des bijoux faits main ! Vous apprendrez à manier le marteau comme Thor, à souder comme Iron Man et à polir comme si votre vie en dépendait. Attention, effets secondaires possibles : addiction au bling et envie irrépressible de couvrir tous vos proches de bijoux.

❤️ Ce qu'on aime

La satisfaction de porter un bijou unique créé de vos petites mains

L'opportunité de devenir le nouveau Cartier du quartier

L'excuse parfaite pour dire "c'est pas moche, c'est artistique !"

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro et de transformer votre salon en atelier

La déception quand vos amis ne reconnaissent pas votre "chef-d'œuvre"

Le prix : à partir de 50€

Une boîte à musique Joyeux Anniversaire pour rester jeune dans sa tête

Qui a dit que les boîtes à musique étaient réservées aux enfants ? Certainement pas nous ! Cette petite merveille va vous faire retomber en enfance plus vite qu'un gâteau au chocolat. Tournez la manivelle et laissez la magie opérer : l'air de "Joyeux Anniversaire" résonnera dans toute la pièce, vous donnant une excuse parfaite pour chanter faux à tue-tête !

❤️ Ce qu'on aime

Le côté nostalgique qui nous rappelle nos 5 ans

La manivelle, parce que c'est quand même plus classe qu'un bouton

L'air entêtant qui restera dans votre tête pendant des jours (pour le meilleur et pour le pire)

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de se faire harceler par vos proches pour jouer l'air en boucle

Le prix : 7,90€

Un coffret des meilleurs cafés du monde pour les caféinomanes en manque

Marre du café insipide de la machine du bureau ? Ce coffret va vous faire voyager autour du monde sans quitter votre tasse ! Avec 7 cafés de spécialité venus des 4 coins de la planète, vous allez pouvoir jouer les baristas et impressionner vos collègues. Attention, effets secondaires possibles : addiction au bon café et mépris pour la cafetière de mamie.

❤️ Ce qu'on aime

Un tour du monde caféiné sans bouger de son canapé

La classe ultime quand on sort son petit sachet au bureau

L'occasion de devenir un vrai snob du café

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de ne plus pouvoir boire autre chose après

Le prix : 24.90€

Des bonbons clitoris pour une dégustation féministe et sucrée

Mesdames, messieurs, voici enfin le bonbon qui va faire jouir vos papilles ! Le Gang du clito frappe fort avec son bonbon clitoris, l'accessoire indispensable pour pimenter vos soirées entre copines ou vos discussions sur l'égalité des sexes. Fini les sucreries phalliques, place à l'anatomie féminine version confiserie !

❤️ Ce qu'on aime

L'originalité décomplexée du concept

La variété des saveurs fruitées

Le côté vegan et naturel

🤔 Ce qu'on aime moins

Peut être gênant à manger en public

Le prix : 10.90€

Un atelier de cosmétiques pour devenir le Lush de votre salle de bain

Marre des produits industriels qui vous transforment en Shrek à chaque application ? Devenez le maître de votre routine beauté avec un atelier de cosmétiques fait maison ! Apprenez à concocter vos propres potions magiques, de la crème visage au dentifrice en passant par le shampoing. Vous repartirez avec des produits sur-mesure et la fierté d'avoir créé quelque chose qui ne fera pas fuir votre crush.

❤️ Ce qu'on aime

La satisfaction de créer ses propres produits

Des cosmétiques adaptés à vos besoins spécifiques

L'aspect écologique et naturel des produits

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro et de transformer sa cuisine en laboratoire

Le prix : à partir de 50€

La Bam Box : une explosion de joie et de confettis !

Envie de surprendre votre proche avec un cadeau qui fait littéralement "Bam" ? La Bam Box est là pour ça ! Ce colis mystérieux contient un ballon rempli de confettis à éclater pour découvrir une surprise cachée. De quoi faire pétiller les yeux de votre destinataire et créer un moment magique digne des meilleures fêtes foraines !





❤️ Ce qu'on aime

L'effet surprise garanti à l'ouverture

La personnalisation des confettis selon l'occasion

La possibilité d'ajouter des petits cadeaux dans la box

🤔 Ce qu'on aime moins

Le nettoyage des confettis après l'explosion (mais ça vaut le coup !)

Le prix : à partir de 12,90€

Un duo de tablettes de chocolat au chanvre pour les amateurs de sensations fortes

Vous voulez faire planer vos papilles ? Offrez ce duo de tablettes de chocolat au chanvre, la nouvelle drogue dure des gourmands ! Une tablette au lait et une noire pour un trip gustatif complet, parsemées de graines de chanvre pour un high naturel. Attention, pas de CBD ici, juste le délire du cacao mélangé aux vertus relaxantes du chanvre. De quoi planer en toute légalité !

❤️ Ce qu'on aime

Le design psychédélique des emballages

Le mélange audacieux chocolat-chanvre

Les bienfaits relaxants du chanvre

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque de devenir accro au chocolat

Le prix : 13,90€

Un Pack de Crazy Bastard Sauce pour les amateurs de sensations fortes

Vous connaissez ce pote qui se vante de pouvoir manger des piments comme des bonbons ? Voici le cadeau parfait pour le mettre au défi ! Ce pack de 3 sauces Crazy Bastard Sauce va lui faire voir des étoiles... et peut-être même appeler les pompiers. Du moins fort au plus chaud, c'est comme un parcours du combattant pour ses papilles. Attention, âmes sensibles s'abstenir !

❤️ Ce qu'on aime

3 niveaux de piquant pour tester sa résistance

Idéal pour pimenter (littéralement) les soirées entre amis

Un cadeau original pour les amateurs de sensations fortes

🤔 Ce qu'on aime moins

Pas adapté à ceux qui trouvent que le ketchup, c'est déjà trop épicé

Risque de transformer votre salon en scène de crime culinaire

Le prix : 19,90€

Une bière personnalisée pour trinquer avec style

Marre d'offrir des cadeaux qui finissent au fond d'un placard ? Avec cette bière personnalisée, vous allez faire mousser vos proches ! Choisissez le motif, ajoutez votre message perso et sélectionnez le style de bière qui leur plaira. C'est le cadeau parfait pour porter un toast à votre amitié !

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation qui rend le cadeau unique

Le choix parmi différents styles de bières artisanales

L'originalité qui change des cadeaux classiques

🤔 Ce qu'on aime moins

Pas adapté aux abstinents

Le prix : à partir de 19,90€

Un atelier de travail du bois pour libérer votre bûcheron intérieur

Envie de jouer les MacGyver du bois ? Enfilez votre plus belle chemise à carreaux et venez taquiner la scie sauteuse dans un atelier de menuiserie ! Vous repartirez avec votre création faite main et peut-être même quelques copeaux dans la barbe pour impressionner vos amis.

❤️ Ce qu'on aime

La satisfaction de créer quelque chose de ses propres mains

L'apprentissage de techniques artisanales

L'ambiance conviviale et l'échange avec les autres participants

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro et de transformer son salon en atelier

Le prix : à partir de 50€

Un atelier pour brasser sa bière comme un vrai hipster barbu

Envie de jouer les apprentis brasseurs et d'impressionner vos potes avec votre propre bière artisanale ? Cet atelier est fait pour vous ! Guidé par un maître brasseur à la barbe probablement plus fournie que la vôtre, vous allez plonger les mains dans le malt et le houblon pour créer votre nectar personnalisé. Attention, effets secondaires possibles : développement d'une passion dévorante pour les bières IPA et achat compulsif de chemises à carreaux.

❤️ Ce qu'on aime

L'expérience unique de créer sa propre bière

Les conseils d'un pro pour devenir un vrai connaisseur

Repartir avec ses bouteilles personnalisées (et se la péter auprès des copains)

🤔 Ce qu'on aime moins

Le temps d'attente avant de pouvoir déguster sa création

Le risque de devenir accro et de transformer son salon en micro-brasserie

Le prix : Environ 50€

Un vase "Have a Nice Day" pour égayer votre intérieur

Qui a dit que les vases devaient être ennuyeux ? Certainement pas nous ! Ce vase en forme de sac de shopping est la preuve vivante (enfin, pas vraiment vivante, c'est un vase quand même) que l'on peut être à la fois utile et totalement décalé. Imaginez la tête de vos invités quand ils verront vos marguerites sortir d'un sac en céramique ! C'est comme si vos fleurs revenaient tout juste des soldes, mais en version chic.

❤️ Ce qu'on aime

Le design original qui transforme un objet banal en pièce déco

Le message positif pour bien commencer la journée (même si vous êtes du genre grognon le matin)

La double fonction : vase et conversation starter

🤔 Ce qu'on aime moins

Risque de confusion avec un vrai sac (attention aux courses impulsives !)

Le prix : 39,90€

Un kit de plantation spécial Mojito pour des apéros de folie

Envie de devenir le roi ou la reine du Mojito ? Ce kit de plantation est fait pour vous ! Fini les excuses bidons pour ne pas inviter vos potes à l'apéro, vous aurez tout ce qu'il faut pour concocter des cocktails dignes des meilleurs bars de Cuba. Menthe, basilic, menthe poivrée... Bientôt, votre balcon ressemblera à un jardin botanique dédié au Mojito !

❤️ Ce qu'on aime

L'idée originale pour les fans de cocktails

La possibilité de devenir un vrai mixologue amateur

Le côté écolo et fait maison

🤔 Ce qu'on aime moins

Le temps d'attente avant la première récolte

Le prix : 24,90€

Une bougie monoï dans une noix de coco pour un voyage olfactif tropical

Téléportez-vous sur une plage paradisiaque sans bouger de votre canapé. Cette bougie au monoï nichée dans une véritable noix de coco va vous faire voyager plus vite qu'un avion supersonique ! Avec sa mèche en bois qui crépite comme un feu de camp et sa déco de coquillages et fleurs séchées, c'est l'île déserte qui vient à vous. Attention, vous risquez de vous mettre à parler tahitien sans vous en rendre compte !

❤️ Ce qu'on aime

L'évasion instantanée grâce aux effluves de monoï

Le contenant en noix de coco authentique et réutilisable

La fabrication française pour un voyage local

La cire végétale eco-friendly pour bronzer sans culpabilité

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de vouloir partir en vacances après chaque utilisation

La tentation de se badigeonner de monoï en plein hiver

Le prix : 29,90€

Un coffret de graines de légumes bizarroïdes pour le jardinier en herbe

Envie de transformer le jardin de votre pote en potager digne d'un film de Tim Burton ? Ce coffret de 12 sachets de graines de légumes insolites est fait pour lui ! De la betterave psychédélique au potiron spaghetti, en passant par la tomate poire jaune, c'est l'assurance de cultiver des légumes qui feront flipper les enfants du quartier.

❤️ Ce qu'on aime

La découverte de légumes WTF qu'on ne trouve pas au supermarché

Le petit livre de conseils pour ne pas faire pousser n'importe quoi n'importe comment

Le made in France, parce que nos agriculteurs sont les meilleurs (même pour les légumes bizarres)

🤔 Ce qu'on aime moins

Le temps d'attente avant de pouvoir manger ses créations végétales

Le prix : 19,90€

Le chéquier des copines pour des moments de folie entre BFF

Marre des soirées Netflix en pyjama ? Ce chéquier va pimenter votre vie sociale et vous faire vivre des aventures dignes d'un épisode de Friends ! Avec 30 chèques à utiliser, vous allez pouvoir transformer votre BFF en partenaire de crime pour des moments inoubliables. Cours de pole dance, karaoke à 3h du mat', ou dégustation de sushis les yeux bandés, préparez-vous à sortir de votre zone de confort !

❤️ Ce qu'on aime

L'opportunité de créer des souvenirs hilarants

30 excuses pour éviter les corvées et s'amuser

Le parfait prétexte pour faire des trucs dingues sans culpabiliser

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de se retrouver dans des situations gênantes (mais tellement drôles)

Le prix : 10,90€

Un atelier pour créer son parfum et devenir le nouveau Chanel n°5

Envie de sentir bon comme jamais ? Foncez dans un atelier de création de parfum ! Guidé par un nez pro, vous allez composer votre fragrance unique en mélangeant des essences comme un petit chimiste. C'est l'occasion rêvée de créer LE parfum qui fera tomber tout le monde à vos pieds (ou pas).

❤️ Ce qu'on aime

L'expérience sensorielle unique

La possibilité de repartir avec son parfum personnalisé

L'apprentissage des secrets du métier de nez

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de créer une odeur de chaussette si on n'est pas doué

Le prix : à partir de 50€

Un kit d'empreinte chien et chat pour immortaliser les pattes de vos poilus

Vous rêvez d'avoir la patte de votre boule de poils encadrée au-dessus de votre lit ? Ce kit d'empreinte est fait pour vous ! Capturez à jamais les coussinets de votre compagnon à quatre pattes, sans risquer de lui barbouiller les pattes d'encre. Idéal pour les propriétaires qui veulent garder une trace de leur animal, même quand il aura décidé de rejoindre le paradis des croquettes.

❤️ Ce qu'on aime

L'empreinte détaillée sans salir les pattes

Les 5 essais possibles (pour les chats récalcitrants)

La possibilité de l'encadrer ou de s'en faire un tatouage

🤔 Ce qu'on aime moins

La difficulté à convaincre un chat de coopérer

Le prix : 19,90€

Des gummies pour planer dans les bras de Morphée

Marre de compter les moutons ? Ces gummies au CBD et à la mélatonine vont vous envoyer direct au pays des rêves ! Un mix détonnant pour vous détendre du slip et vous offrir des nuits de ouf. Fini les insomnies, bonjour les grasses mat' !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet relaxant du CBD pour un sommeil de plomb

Le goût fruité qui fait passer la pilule

La formule végane pour planer en toute conscience

🤔 Ce qu'on aime moins

Le risque de devenir accro à ces bonbons magiques

Le prix : 19,90€

Voilà, vous avez maintenant plus de 50 idées cadeaux dans votre manche ! Plus d'excuses pour offrir la traditionnelle paire de chaussettes ou la fameuse bougie parfumée (on les adore, mais quand même). Que ce soit pour surprendre, faire rire, ou émouvoir, vous avez toutes les cartes en main pour devenir le maître des cadeaux. Et souvenez-vous, c’est l’intention qui compte... mais un super cadeau, ça aide aussi ! Allez, faites chauffer la carte bleue et préparez-vous à voir des étoiles dans les yeux de vos proches !