Amandine Pelissard, enceinte de son neuvième enfant, dévoile son étrange baby bump

L’influenceuse Amandine Pelissard est enceinte de son neuvième enfant. Si elle doit être habituée à la grossesse, elle est pourtant confrontée à un phénomène qu’elle n’a jamais vécu.

Star du petit écran grâce à sa participation à l’émission de TF1, “Familles nombreuses, la vie en XXL”, Amandine Pelissard continue de faire parler d’elle. Devenue influenceuse sur les réseaux sociaux et reconvertie dans le X, elle a annoncé récemment être enceinte de son neuvième enfant.

À voir aussi

Crédit photo : Instagram / famille.pelissard.tf1

Cependant, si la grossesse est une chose qui lui est familière, elle se retrouve aujourd’hui confrontée à un phénomène qu’elle n’avait pas vécu lors de ses huit premières grossesses.

Sur Instagram, elle documente régulièrement la progression de sa neuvième grossesse et pour celle-ci, elle a révélé, sur sa story du mercredi 15 mars, un ventre très rond.

Un étrange baby bump qu’elle n’avait jamais eu auparavant alors que sa grossesse est encore à un stade très précoce.

“Un tel ventre à six semaines maximum, j’avoue je n’ai jamais connu ça (...) Non, pas d’erreur de calcul ou de déni de grossesse. Je suis juste énorme pour à peine un mois de grossesse. Je ne comprends pas” confie-t-elle dans sa story.

Crédit photo : Instagram / famille.pelissard.tf1

Une grossesse "à hauts risques"

Amandine Pelissard explique que sa grossesse requiert la plus haute surveillance, à cause du traitement de méthadone qu’elle suit depuis plusieurs années : “Je suis en grossesse à hauts risques, compte tenu du traitement que je suis depuis des années. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, donc évidemment qu’il faut être très prudent, faire très attention. Et c’est vrai que quand je suis enceinte, on me surveille comme le lait sur le feu”.

Est-ce que ce baby bump étrange et précoce est une conséquence de ce traitement ? Amandine Pelissard a prévu un rendez-vous chez son gynécologue ce vendredi 17 mars pour en avoir le coeur net. Et on peut être sûrs qu’elle apportera des réponses sur ses réseaux sociaux.

Crédit photo : Instagram / famille.pelissard.tf1

“Tant que ça ne porte préjudice qu’à moi, ça va. Que ça puisse avoir une incidence sur mon bébé, ça par contre je ne l’ai jamais accepté. Je touche du bois, vraiment, je remercie Dieu : ça ne m’est jamais arrivé, aucun de mes enfants n’a fait de syndrome de sevrage (...). C’est toujours compliqué de vivre une grossesse sereine avec ce poids sur les épaules des conneries que tu as faites entre 17 et 19 ans” déclare celle qui a avoué avoir consommé de l’héroïne dans sa jeunesse.