Jennifer Lawrence enceinte de son deuxième enfant, qui est son mari méconnu ?

Déjà maman d’un garçon, l’actrice Jennifer Lawrence attend son deuxième enfant comme l’a confirmé son agent au magazine Vogue UK ce dimanche 20 octobre. Présente sur le tapis rouge de l’AFI FEST ce mercredi 23 octobre, elle a affiché un baby bump discret.

Carnet rose à Hollywood ! Jennifer Lawrence est de nouveau enceinte, deux ans après la naissance d’un garçon nommé Cy. C’est l’agent de l’actrice qui a confirmé la nouvelle auprès de Vogue UK ce dimanche 20 octobre, alors que Jennifer Lawrence avait été aperçue la veille à Los Angeles avec une tenue décontractée, laissant penser à une éventuelle grossesse.

C’est avec plus de tranquillité que l’actrice aborde sa deuxième grossesse, après une première expérience plus nerveuse à cause de sa célébrité :

“J’étais tellement nerveuse quand j’étais enceinte. Je me faisais prendre en photo et je me disais : Comment je vais faire pour ne pas perdre mon sang-froid avec ces gens quand ils prennent des photos de mon fils ?”

Ce mercredi 23 octobre, Jennifer Lawrence était présente à l’occasion de l’AFI FEST, un festival de cinéma annuel qui se tient à Los Angeles. Sur le tapis rouge, elle est apparue rayonnante avec une robe tailleur blanche cintrée à la taille, laissant apparaître son baby bump, prouvant qu'elle était bien enceinte.

Crédit photo : Abaca

Jennifer Lawrence, une actrice polyvalente et engagée

L’actrice est en couple avec un certain Cooke Maroney, un galeriste qui lui a été présenté par sa meilleure amie Laura Simpson au printemps 2018. Mariés en octobre 2019, les parents de Cy s’apprêtent donc à accueillir un nouvel enfant pour l’année 2025.

Crédit photo : The Image Direct

Devenue célèbre grâce à la sage Hunger Games, Jennifer Lawrence reste l’une des actrices américaines les plus sollicitées du cinéma. Que ce soit dans le registre dramatique ou comique, elle a brillé par son talent à travers plusieurs films notables comme Hapiness Therapy, Mother, Red Sparrow ou encore Don’t Look Up, pour ne citer qu’eux. En parallèle, elle s’illustre également à travers ses engagements sociaux envers les droits des femmes comme le prouve son actualité.

Crédit photo : Netflix

En effet, l’annonce de sa grossesse intervient dans une période particulièrement active pour elle puisqu’elle fait actuellement la promotion du documentaire “Zurawski vs Texas”. Ce documentaire, co-produit avec Hillary Clinton, traite le sujet des impacts des lois anti-avortement au Texas. Elle prépare également la sortie d’un autre documentaire appelée “Bread and Roses” sur les femmes afghanes sous le régime des Talibans. Ce dernier sortira le 22 novembre prochain sur Apple TV+.