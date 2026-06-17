37 ans après sa sortie, ce film culte du studio Ghibli va être adapté en série live-action

Avis aux amateurs des films du studio Ghibli ! L’un des longs-métrages cultes du studio va être adapté en série en live-action.

Parmi les studios incontournables de l’animation, on retrouve Disney, Pixar, Dreamworks, ainsi que Ghibli. Ce dernier a créé de nombreux films emblématiques qui ont ému toute une génération à travers leurs histoires touchantes et poétiques. C’est notamment le cas de “Princesse Mononoké”, “Mon voisin Totoro”, “Le Château dans le Ciel” ou encore “Le Voyage de Chihiro”, qui sont devenus des classiques du genre.

Crédit photo : Studio Ghibli

Si vous aimez les films du studio Ghibli, voici une nouvelle qui pourrait vous plaire : l’un des films cultes de Hayao Miyazaki et Isao Takahata va être adapté en une série live-action.

Un film culte

Il s’agit de “Kiki la petite sorcière”, le cinquième long-métrage de Miyazaki, sorti en 1989. La série ne sera pas une adaptation du film en lui-même mais des romans d’Eiko Kadono. Ce dernier a créé l’œuvre originale à travers six tomes qui racontent l’histoire de Kiki, une jeune sorcière de 13 ans qui quitte sa famille pour vivre de façon autonome. Elle s’installe dans une ville côtière et lance un service de livraison en balai volant.

Crédit photo : Studio Ghibli

Pour réaliser cette série, les BBC Studios Kids & Family se sont associés à la Wheel in Motion et Kadokawa Corporation.

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Une adaptation des romans

La série sera composée de 10 épisodes de 30 minutes qui se concentreront essentiellement sur le premier volume des six livres de la franchise.

“Nous ne pouvions imaginer d’hommage plus exceptionnel pour célébrer le 40ème anniversaire de cette série de livres culte que ce partenariat. L’équipe créative britannique a su s’imprégner de l’esprit de Kiki grâce à son étroite collaboration avec Mme Kadono, et le résultat enchantera les familles du monde entier. Kiki s’apprête à vivre une nouvelle aventure dans un monde inconnu. Je suis convaincu que ce sera une série formidable. J’ai hâte de la voir prendre vie”, a déclaré Takeo Kodera, directeur des coproductions internationales chez Kadokawa, à Variety.

Crédit photo : Studio Ghibli

Dans cette nouvelle série, nous suivrons la vie quotidienne de Kiki, ses petites aventures, ses rencontres et son parcours qui va l’amener à grandir et à devenir plus autonome.

Un classique de l’animation à redécouvrir.