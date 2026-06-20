La première bande-annonce de “Shrek 5” a été dévoilée et elle scandalise les fans

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Shrek

Alors que “Shrek 5” va sortir au cinéma l’année prochaine, une première bande-annonce a été dévoilée et une chose est sûre : elle ne fait pas l’unanimité.

C’est un film attendu par toute une génération. Les aventures de Shrek continuent dans un nouveau film sobrement intitulé “Shrek 5”. Ce nouvel opus sort 16 ans après le dernier, diffusé en 2010. Bien que de nombreux fans attendent impatiemment le retour du célèbre ogre vert, le film pourrait ne pas faire l’unanimité. En effet, avec le temps, les animations ont changé et cela ne plaît pas à tout le monde.

Lors d’un premier teaser dévoilé en février 2025, le nouveau Shrek avait reçu une pluie de critiques de la part des fans. Le 16 juin dernier, une première bande-annonce a été dévoilée et elle n’a pas réconcillié les fans, toujours aussi mécontents.

La raison de toutes ces critiques ? L’animation a changé. Pour changer aux standards technologiques actuels, le studio Dreamworks a abandonné l’animation très lisse des premiers films pour un style plus détaillé, texturé et réaliste.

Fiona et ShrekCrédit photo : Allociné / YouTube

“Ce n’est pas le Shrek que j’ai connu”

Ainsi, les personnages du film n’ont plus le même aspect cartoon, leurs détails physiques sont plus poussés, la peau de Shrek a une nouvelle texture et plus de détails. La colorimétrie a également changé en abandonnant les tons saturés. Ainsi, de nombreux internautes sont scandalisés par cette nouveauté, affirmant qu’il ne s’agit plus du même Shrek.

Shrek avant et aprèsCrédit photo : @GaaryWrld / X

“Je veux bien que l’animation soit différete, que les personnages vieillissent mais je suis désolé, ce n’est pas le Shrek que j’ai connu sur 4 films”, “Je trouve ça triste de changer l’animation pour quelque chose qui ressemble à de l’IA et qui est 1000 fois moins bien que l’original”, “La différence est flagrante, le style est radicalement différent”, “Shrek et l’Âne sont méconnaissables”, ont déclaré les internautes sur X.

La suite après cette vidéo

“Je ne vois aucune différence”

Cependant, d’autres internautes défendent le studio d’animation et affirment qu’ils ne voient pas vraiment de différence entre les deux versions, et dénoncent des réactions abusives.

“Je dois être fou mais à part les rides dues à l’âge je ne vois aucune différence”, “Il est juste plus vieux (rides et sourcils plus fournis) mais sinon aucune différence”, “Bah oui, il a vieilli. Comme n’importe qui quand on vieillit, le visage change”, “Prends ta tête à 20 ans, puis 15 ans après, après avoir eu des enfants et avoir vécu, et on en reparle. Moi je trouve ça bien fait”, “C’est littéralement le même, bande de clowns”, ont commenté les internautes.

L'Âne et Shrek Crédit photo : Allociné / YouTube

Pour vous faire un avis, il faudra patienter jusqu’au 30 juin 2027, date de sortie de “Shrek 5” au cinéma.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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