Shrek 5 : «c'est horrible», les fans choqués par ce détail du premier teaser du film

Alors que “Shrek 5” devrait sortir au cinéma en 2026, un premier teaser a été dévoilé. Cependant, il est loin de faire l’unanimité auprès des fans, déçus par une grande nouveauté.

Shrek sera bientôt de retour sur nos écrans ! Les aventures du plus célèbre des ogres vont se poursuivre dans un tout nouveau film intitulé sobrement “Shrek 5”. Ce programme va sortir 15 ans après la diffusion du dernier film, “Shrek 4 : Il était une fin”.

Crédit photo : DreamWorks

Inspiré d'un catcheur français, Shrek est devenu un personnage culte pour toute une génération. Pour son grand retour, on retrouvera les réalisateurs Walt Dohrn, Conrad Vernon et Brad Ableson. Côté voix, Mikle Myers et Cameron Diaz seront de retour dans la peau de Shrek et Fiona tandis qu’Eddy Murphy prêtera de nouveau sa voix emblématique à L’Âne. Petite nouveauté au casting : Zendaya va rejoindre l’équipe pour doubler Felicia, la fille adolescente de Shrek et Fiona.

Un premier teaser décevant

La sortie du film n’est pas prévue avant l’année prochaine. Pour faire patienter les fans, DreamWorks a dévoilé un premier teaser, où l’on peut voir Shrek scroller sur son miroir magique. En effet, la production a toujours voulu mélanger les technologies modernes avec l’univers des contes de fées. Dans ce teaser, on peut donc voir une parodie de TikTok, Tinder et Snapchat, conçue pour annoncer l’arrivée de Zendaya dans le casting.

Cependant, ces premières images ne plaisent pas aux fans, déçus par les nouvelles animations. En effet, en 10 ans, les techniques d’animation ont changé et se sont améliorées dans les studios de production. Ainsi, Shrek et ses amis ont un peu changé pour être un peu plus lisses et réalistes, au plus grand regret des fans.

“Je déteste ces nouvelles animations”, “Qu’est-ce qu’ils ont fait à mon Shrek ?”, “Ils ont détruit tout le charme du film”, “Désolé mais c’est horrible”, ont commenté les fans sur les réseaux sociaux.

Il faudra attendre encore un peu avant de se faire un avis sur ce nouveau film qui sortira au cinéma le 23 décembre 2026.