19,3 millions de vues en une semaine : ce thriller danois sur Netflix explore le passé d'une femme disparue depuis trois ans

En quelques jours, ce thriller danois a conquis les spectateurs du monde entier malgré une mise en ligne en catimini sur Netflix. Séance de rattrapage.

Vous êtes peut-être passé à côté cet été. Netflix a sorti un thriller danois le 28 août 2026 qui s’est classé numéro 1 dans le monde parmi les films non anglophones.

Son nom : La Femme secrète, une enquête sur fond d’amnésie et de secrets familiaux, d’une durée de 1 h 59. Avec 19,3 millions de vues pendant la semaine du 31 août au 6 septembre, le film a atteint la tête de sa catégorie. Attention toutefois : ses quatre semaines de présence dans le Top 10 ne correspondent pas à quatre semaines à la première place.

La Femme secrète, le thriller numéro 1 sur Netflix

Réalisé par Barbara Topsøe-Rothenborg, le thriller met en vedette Natalie Madueño et Claes Bang dans les rôles principaux. L’histoire, mystérieuse, a su capter les spectateurs à travers le monde.

« Apprenant qu'elle a une famille et un empire de transport maritime, une femme amnésique renoue avec un passé fortuné et apparemment parfait pour comprendre la raison de son départ », renseigne Netflix.

Le point de départ est pourtant une existence beaucoup plus modeste. Selon la présentation officielle du film, Louise Andersen tient un petit café sur l’île norvégienne de Hidra, où elle vit avec son compagnon, Joachim. Un inconnu vient bouleverser ce quotidien : il affirme qu’elle est en réalité Helene Söderberg, une femme disparue du Danemark trois ans auparavant. À cette autre identité s’ajoutent un mariage et un jeune garçon dont elle serait la mère.

Pour retrouver son histoire, Louise quitte Joachim et part à la rencontre de cette famille. Son enquête doit notamment éclaircir ce qui s’est passé la nuit de sa disparition. Le mystère ne concerne donc pas seulement son identité, mais aussi les circonstances qui l’ont éloignée de son ancienne vie. Netflix classe cette adaptation du roman d’Anna Ekberg parmi les thrillers psychologiques : le passé de son héroïne constitue le cœur du suspense.

Un thriller qui cumule 41 millions de vues sur Netflix

Crédit photo : Netflix

L’adaptation du roman d’Anna Ekberg a été un carton sur la plateforme. Pour comprendre l’ampleur de ce démarrage, il faut distinguer les périodes couvertes par les chiffres.

Avec 11,4 millions de vues sur sa semaine de lancement, le thriller est passé de la deuxième place du Top 10 à la première des films non anglophones de Netflix la semaine suivante. Selon les données de la plateforme, le film a enregistré 19,3 millions de vues et 38,3 millions d’heures durant la semaine du 31 août au 6 septembre 2026. Cette première place est également annoncée dans le bilan publié par Netflix le 8 septembre.

La période de lancement ne comprenait que trois jours de disponibilité, du vendredi 28 au dimanche 30 août. La suivante couvrait sept jours complets. Il faut garder cette différence en tête lorsqu’on compare les deux audiences : la hausse du total hebdomadaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer un effet de bouche-à-oreille. Par ailleurs, ce classement distingue les films anglophones des films non anglophones ; il ne réunit pas tous les programmes de Netflix.

Sur ses quatre premières semaines consécutives dans le Top 10, La Femme secrète a cumulé 41,8 millions de vues et 82,9 millions d’heures, selon les chiffres de la plateforme. Dans le tableau du 14 au 20 septembre, il figure encore en deuxième position avec 3,6 millions de vues supplémentaires cette semaine-là. Il est alors devancé par Vishwanath & Sons, à 5,8 millions. Le succès s’inscrit ainsi dans la durée, sans constituer un mois de domination ininterrompue.

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Une intrigue psychologique saluée par un spectateur

Sur le site SensCritique, un internaute détaille ce qui fait du thriller une réussite à ses yeux.

« La Femme secrète possède ainsi une véritable dimension de thriller psychologique. La réalisatrice privilégie la tension, les silences et les non-dits plutôt que les effets spectaculaires, créant une atmosphère froide qui accompagne efficacement la perte de repères de son personnage principal. Le spectateur avance avec elle, sans jamais savoir si une nouvelle information constitue une réponse ou un mensonge supplémentaire ».

Pour découvrir le film sur Netflix, la fiche française propose la version originale danoise, mais aussi un doublage et des sous-titres français. Elle indique également une classification 16+. Comptez donc près de deux heures pour suivre cette recherche d’identité, entre la vie que Louise connaît et celle qu’on lui demande de retrouver.

Sources : Netflix, classement mondial des films non anglophones et Netflix, présentation de The Secret Woman