“Complètement dingue” : ce film Netflix inspiré d'une histoire vraie est numéro 1 dans 47 pays et cumule 16,4 millions de vues en une semaine

Un nouveau film est sorti sur Netflix le 25 septembre dernier et a connu un immense succès seulement une semaine après sa diffusion. Inspiré d’une histoire vraie, il passionne les fans.

Si vous aimez découvrir des films et séries inspirés d’histoires vraies qui ont glacé le monde entier, certaines productions Netflix devraient vous plaire. C’est le cas de Elize : surgie de l’ombre, un thriller glaçant, ou encore de la série Monstre, dont la dernière saison consacrée à la meurtrière Lizzie Borden passionne les spectateurs.

Le 25 septembre dernier, Netflix a ajouté un nouveau film à son catalogue qui devrait vous plaire. Intitulé Unabomber, il s’agit de l’adaptation d’une histoire vraie qui a marqué les États-Unis.

Une enquête pendant 20 ans

Ce film, réalisé par Janus Metz, retrace le parcours de Ted Kaczynski, un jeune prodige des mathématiques qui est devenu un criminel à l’origine de plusieurs attentats à la bombe. Entre 1978 et 1995, Ted Kaczynski a envoyé et déposé des bombes artisanales dans plusieurs lieux différents, notamment dans une université et à bord d’avions de ligne, causant trois morts et 23 blessés.

Crédit photo : Netflix

Le film retrace le passé de Ted ainsi que l’enquête qui a permis de le retrouver. Pendant près de 20 ans, les autorités américaines ont tout fait pour connaître l’identité du terroriste et le traquer, jusqu’à son arrestation en 1996.

Un film sur le passé de Kaczynski

Ted Kaczynski a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et est mort en prison en juin 2023, à l’âge de 81 ans, alors qu’il purgeait toujours sa peine.

“La transformation de Kaczynski, prodige de Harvard, en célèbre Unabomber, qui a mené une campagne nationale d’attentats à la bombe aux États-Unis de 1978 à 1995, tuant trois personnes et en blessant 23. Soumis à des expériences psychologiques controversées menées par le professeur Henry Murray, le passé troublé de Kaczynski refait surface des décennies plus tard, lorsque sa traque, dirigée par l’agente du FBI Joanne Miller, révèle les conséquences glaçantes de l’ambition et de l’isolement”, dévoile le synopsis du film.

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Crédit photo : Netflix

“L’histoire est complètement dingue”

Seulement une semaine après son ajout sur Netflix, ce film a fait un carton puisqu’il est devenu numéro 1 dans 47 pays et a cumulé 16,4 millions de vues, selon le site spécialisé FlixPatrol. De leur côté, les spectateurs sont accros.

“Un film captivant, d’autant plus qu’il est inspiré de faits réels”, “Excellent film !”, “Je viens de regarder Unabomber sur Netflix, oh mon dieu j’ai adoré”, “Le film Unabomber sur Netflix est fantastique, je le recommande vraiment”, “L’histoire d’Unabomber est complètement dingue, je n’en avais aucune idée”, ont commenté les internautes sur X.

Un film à ne pas manquer si vous voulez découvrir cette histoire glaçante qui a bouleversé les États-Unis pendant près de 20 ans.