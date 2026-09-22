« Il faut regarder à tout prix » : Numéro 1 dans 56 pays en 72 heures, cette série Netflix est réservée aux adultes

Vous aimez les histoires vraies concernant des meurtriers ? Ne manquez pas ce nouveau programme qui connaît déjà un grand succès sur Netflix.

Un nouveau crime adapté en série

Si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix en ce moment, il existe un programme qui pourrait vous plaire. Après trois premières saisons qui ont cartonné dans le monde entier, cette série revient avec un nouveau contenu qui va ravir les fans de “true crime”.

En effet, la série “Monstre” est de retour. Après la troisième saison centrée sur un tueur en série tristement célèbre incarné par Charlie Hunnam, le programme est de retour et connaît déjà un immense succès.

Une quatrième saison pour la série "monstre" sur Netflix

Pour la première fois dans le programme, la saison 4 retrace le parcours d’une femme, une terrible meurtrière. Il s’agit de Lizzie Borden, une femme de la haute société accusée d’avoir assassiné son père et sa belle-mère à la hache, au 19ème siècle, dans le Massachusetts.

Crédit photo : Netflix

Cette histoire est retracée en huit épisodes. À l’époque, cette affaire a beaucoup fasciné la presse. Un procès a eu lieu mais n’a pas permis de prouver la culpabilité de Lizzie, malgré tous les indices présents contre elle. La première partie de la saison retrace la jeunesse de Lizzie et l’environnement toxique dans lequel elle a grandi quand elle était adolescente, avant de se concentrer sur l’affaire de meurtre. Avec Bridget Sullivan, la bonne de la maison, Lizzie aurait décidé de tuer son père et sa belle-mère pour toucher l’héritage. Après une tentative d’empoisonnement ratée, elle se serait rabattue sur la collection de haches de son père, propriétaire d’une entreprise de pompes funèbres.

La suite après cette vidéo

Les avis des spectateurs sont unanimes

72 heures après sa sortie sur Netflix, ce programme est devenu le contenu le plus vu du moment. Selon le site spécialisé Flixpatrol, il est numéro 1 dans 56 pays dont la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Cette quatrième saison, interdite aux moins de 16 ans aux USA et 18 ans en France, a fait l’unanimité auprès des spectateurs.

“L’histoire de Lizzie Bordon est incroyable ! J’aime beaucoup la manière dont il retranscrit la vraie histoire, franchement bravo”, “Il faut regarder l’histoire de Lizzie Borden à tout prix”, “La réalisation de Ryan Murphy est toujours aussi incroyable”, “La nouvelle saison de Monstre, comment j’adore ! J’ai regardé 4 épisodes d’un coup hier soir tellmement j’étais dedans”, “J’ai adoré, je ne connaissais pas l’histoire et les acteurs sont incroyables”, ont commenté les internautes sur X.

Un nouveau programme à ne pas manquer !