Découvrez les secrets d'Assassin's Creed au Louvre-Lens

Si vous êtes fan de la saga Assassin’s Creed, que vous aimez faire fonctionner vos méninges et que vous êtes amateur de nouvelles expériences, alors cette aventure en réalité augmentée en partenariat avec le Louvre-Lens et l'Office de Tourisme Lens-Liévin est faite pour vous !

Crédit : Hootside

Le Louvre-Lens et l’Office de Tourisme de Lens-Liévin s’unissent pour co-créer une expérience de jeu inédite inspirée de la célèbre licence de jeux vidéo Assassin’s Creed : ”Louvre-Lens : Le Secret des Mines“. C'est une nouvelle aventure en réalité augmentée, réalisée et produite par le studio Hootside, qui voit le jour, ce qui ravira les amateurs d’histoires et les fans d’expériences insolites.

Louvre-Lens : Le Secret des Mines, une expérience en réalité augmentée

Pour participer à cette expérience unique, rien de plus simple. Rendez-vous dans la ville de Lens et au Louvre-Lens. Une fois que vous aurez téléchargé l’application mobile créée pour l’occasion, vous pourrez débuter votre aventure. Dans celle-ci, vous incarnez un agent d’Abstergo Industries, puissante multinationale tentaculaire et façade publique de l'Ordre des Templiers.

Et justement, Abstergo soupçonne que la ville de Lens et ses anciennes mines de charbon abritent des indices pour mener à l’inestimable Trésor des Templiers, légende célèbre dans le monde entier et objet de nombreuses convoitises. Et si vous souhaitez avoir un avant-goût du jeu, une démo gratuite et jouable de n'importe où dans le monde est disponible sur l'Apple Store et Google Play. Tentez de résoudre un premier mystère avant d'embarquer dans cette aventure inédite à Lens.

Assassin’s Creed sur mobile en réalité augmentée

Votre mission ? Trouver la piste du mythique Trésor des Templiers ! Pour cela, vous pourrez compter sur l’aide d’Abstergo et Lexa, une intelligence artificielle qui vous guidera dans votre quête grâce à la réalité augmentée. Face aux monuments de Lens ou dans les allées de la Galerie du Temps du musée, vous pourrez découvrir autrement la ville de Lens avec des balises cachées à scanner et interagir dans un environnement virtuel rempli d'animations 3D.

Vous pensez avoir l’âme d’un enquêteur ? Alors devenez celui ou celle qui aura mis au jour le Trésor des Templiers. L’aventure vous prendra entre 45 minutes et 1h30 à l’intérieur du musée, comptez environ le même temps pour l’extérieur. L’application est téléchargeable gratuitement. L’expérience quant à elle coûte 12,99€. Alors que vous habitiez dans les Hauts-de-France ou que vous cherchiez où passer votre prochain week-end, n'hésitez pas et tentez votre chance !