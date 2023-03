Les meilleurs films de science-fiction sur Netflix : top 10 des films incontournables pour les fans de SF

Découvrez les meilleurs films de science fiction disponibles sur Netflix, des grands classiques comme Matrix aux succès récents comme Interstellar.

Vous êtes fan de science fiction et vous manquez d’inspiration pour votre prochaine soirée film ? Pas de panique : Netflix propose un catalogue sans cesse mis à jour comprenant des productions originales tout comme de grands classiques du cinéma, et les amateurs de SF ne sont pas en reste. Que vous souhaitiez voyager dans le futur, explorer les confins de l’espace ou les mystères de l’inconscient, voici notre sélection des meilleurs films de science fiction à découvrir ou redécouvrir sur Netflix !

Qu’est-ce que la science fiction et pourquoi est-elle si populaire ?

La science fiction est un genre de fiction spéculative qui explore les conséquences possibles des innovations technologiques et sociales. Les intrigues se déroulent généralement dans des univers parallèles ou des mondes imaginaires, qu’il s’agisse d’une planète fictive au cœur d’une galaxie lointaine ou d’une société post-apocalyptique à quelques décennies de notre ère.

Ce genre cinématographique tire sa popularité des thèmes complexes qu’il permet d’aborder, poussant le spectateur à la réflexion tout en stimulant son imagination à travers des effets visuels captivants.

Les 10 meilleurs films de SF sur Netflix



Si vous êtes à la recherche du meilleur film de science fiction à regarder sur Netflix, ne cherchez pas plus loin. Nous vous avons dressé une liste des 10 meilleures œuvres à voir ou à revoir, en solo ou à plusieurs, pour embarquer vers des mondes inconnus !

Vous avez déjà fait le tour du catalogue français et vous souhaitez découvrir davantage de contenus ? Dans ce cas, regarder Netflix avec un VPN sera la meilleure solution pour accéder aux films et séries disponibles dans d’autres pays. Il vous suffit de télécharger une application VPN et de vous connecter à un serveur distant pour débloquer l’accès aux contenus de votre choix. Découvrez maintenant notre top 10 des films de science-fiction sur Netflix !

Blade Runner 2049

Suite du film culte de 1982 qui a constitué l’un des piliers de la SF, Blade Runner 2049 se déroule 30 ans après les aventures de Rick Deckard et suit un nouveau Blade Runner découvrant un dangereux secret qui pourrait menacer l'existence de l'humanité.

Matrix

Un autre grand classique de la science-fiction : dans un futur dystopique dominé par les machines, Neo, un pirate informatique, apprend la vérité choquante qui remet en question la notion même de réalité. Il rejoint alors un groupe de rebelles pour lutter contre les forces au pouvoir, qui maintiennent les humains dans une simulation appelée la Matrice.

Annihilation

Une biologiste se lance dans une expédition dangereuse au sein d’un lieu mystérieux où les lois de la physique ne s'appliquent pas, et se retrouve confrontée à des horreurs inimaginables. Adapté du roman du même nom, ce film d’Alex Garland plonge le spectateur dans un univers visuel époustouflant.

Inception

Devenu culte, ce long métrage de Christopher Nolan brouille les frontières entre rêve et réalité. Il suit un voleur professionnel à la spécialité très particulière : l’extraction d’idées dans le subconscient de ses cibles durant leur sommeil. Une dernière mission périlleuse le charge d’implanter une idée dans l’esprit de quelqu’un.

Black Mirror : Bandersnatch

Premier en son genre, ce film interactif plonge le spectateur dans une expérience immersive dans la peau d’un jeune programmeur de jeux vidéo qui remet progressivement en cause sa réalité et son libre-arbitre.

Snowpiercer : Le Transperceneige

Alors qu’une nouvelle ère glaciaire a pratiquement anéanti l’humanité, les derniers survivants vivent à bord d'un train condamné à faire le tour du monde sans s’arrêter, mais un système de classes sociales émerge et menace de tout détruire.

Ex Machina

Un jeune programmeur est sélectionné pour participer à une expérience révolutionnaire en matière d'intelligence artificielle, mais il découvre rapidement que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce film a reçu l’Oscar des meilleurs effets visuels et entraîne le spectateur dans une intrigue saisissante.

Terminator

Ce monument de la science fiction porté par Arnold Schwarzenegger dépeint un futur où les robots ont pris le pouvoir et sont en guerre contre l'humanité. Un assassin cyborg est envoyé dans le passé pour tuer Sarah Connor, qui est la clé de la résistance humaine.

Les Fils de l’Homme

Dans un monde où les humains n’arrivent plus à se reproduire et où la survie de l’humanité est menacée, une femme tombe enceinte pour la première fois depuis 18 ans, devenant la personne la plus recherchée sur Terre. Un ancien activiste est alors chargé de sa protection.

Interstellar

En 2067, un groupe d'astronautes traverse un trou de ver menant vers une autre galaxie à la recherche d'un nouveau foyer pour l'humanité, et rencontre de nombreux obstacles en chemin.

Science fiction classique ou moderne sur Netflix ?

Que vous soyez un inconditionnel des grands classiques du cinéma ou amateur de films plus récents, la plateforme de streaming propose un grand nombre de titres pour satisfaire tous les publics. Mais alors, qu’est-ce qui distingue les œuvres de science-fiction classiques et modernes ?

Les films classiques de science fiction sont aujourd’hui considérés comme des piliers du genre. On peut notamment citer Matrix, Blade Runner (le premier opus) ou encore Terminator. Il ne s’agit pas nécessairement des films de SF les plus anciens : Matrix, par exemple, est sorti en 1999. Cependant, ces œuvres sont entrées dans la culture populaire et constituent désormais des références pour un grand nombre d’amateurs de science fiction.

Les films de science fiction modernes désignent notamment ceux ayant été réalisés après les années 2000. Ils comprennent des longs métrages comme Inception, Annihilation et Interstellar. Ces films explorent tout aussi bien des concepts originaux que des univers dont les bases ont déjà été posées par leurs prédécesseurs, tout en poussant le questionnement plus loin, à l’exemple du voyage intergalactique dans Interstellar.

Si la façon de dépeindre notre futur a évolué dans ces œuvres plus récentes, les progrès techniques ouvrent également la voie à des effets visuels toujours plus impressionnants.

Pourquoi Netflix est une plateforme idéale pour les fans de science fiction

Les amateurs de science-fiction trouveront forcément leur bonheur en parcourant le catalogue de Netflix. Des grands classiques aux productions plus récentes, la plateforme propose une vaste sélection de films et de séries futuristes qui sauront vous faire voyager à coup sûr.

En outre, Netflix propose du contenu original de grande qualité, parfait si vous êtes à l’affût de nouveautés. En développant des formes de contenu innovantes telles que ses épisodes interactifs, Netflix se positionne comme une référence pour découvrir en avant-première des œuvres de SF qui deviendront cultes.

Conclusion

Quel que soit votre genre favori, Netflix regorge de pépites et renouvelle continuellement son catalogue afin de proposer toujours plus de contenus inédits. La plateforme de VOD a su dépasser l’univers des séries pour s’imposer également sur le plan des longs métrages, au point d’ébranler l’industrie du cinéma. Malgré la concurrence, le choix en matière de contenus et la pertinence de ses créations originales continuent d’en faire un acteur majeur de la vidéo à la demande.