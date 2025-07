Ce film d'action explose tous les records, il a été vu par 50 millions de personnes

Sorti sur Amazon Prime il y a trois mois, ce film d’action avec Viola Davis et Antony Starr a conquis plus de 50 millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Imaginez le sommet des personnes politiques les plus puissantes du monde prises en otage par un groupe de mercenaires. Jusqu’ici, rien de bien original. Mais pour sortir de ce pétrin, c’est la présidente des États-Unis, interprétée par l’actrice oscarisée Viola Davis, qui se la joue Expendables et prend les armes.

C’est grosso modo le synopsis du film d’action produit par Amazon MGM Studios et baptisé “G20”, sorti sur Amazon Prime Video le 10 avril 2025. Si les critiques n’ont pas été tendres avec le film, il faut croire qu’elles n’ont pas freiné la curiosité des spectateurs. C’est aussi la force des plateformes de streaming : des films sont vus en masse alors qu’ils auraient certainement fait un flop au cinéma.

Crédit photo : Amazon MGM Studios

La président des USA en mode Expendables

Selon Deadline, le film “G20” a rassemblé plus de 50 millions de spectateurs dans le monde entier depuis sa première diffusion, ce qui le place dans le top 10 des films d’action les plus regardés de tous les temps sur le service.

En outre, G20 a pris la première place sur le graphique des films de Nielsen (centre de données) avec 516 millions de minutes streamées au cours de sa première semaine.

Le film suit la présidente Danielle Sutton (Davis) alors qu’elle utilise ses compétences militaires pour combattre les terroristes, dont le chef est incarné par Antony Starr (Le Protecteur dans The Boys), qui ont pris le contrôle d’un lieu de conférence du G20.

Le film met également en vedette Anthony Anderson (Black-ish), Marsai Martin (Black-ish), Ramón Rodríguez (The Wire), Douglas Hodge (Joker), Elizabeth Marvel (The Color Purple, 2023), Sabrina Impacciatore (Turning Red) et Clark Gregg (Agents of S.H.I.E.L.D.).