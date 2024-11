Moon Event débarque en Suisse : l'agence événementielle qui réinvente l'expérience 360° arrive au pays des montagnes !

Avis aux entreprises suisses : préparez-vous à vivre des événements d’exception ! Moon Event, l’agence événementielle française qui fait sensation depuis 12 ans, a décidé de s’implanter en Suisse. Avec son expertise unique et sa passion pour l’innovation, elle s’est déjà taillé une place de choix dans le secteur, et ce n’est pas près de s’arrêter. Aux commandes de Moon Event Suisse, on retrouve Loïc Bérange, pilier de l'agence en France, qui s’associe au fondateur Romain Richard pour apporter ce savoir-faire sur le marché helvétique. Prêts pour une immersion totale ? On vous dit tout !

Une approche 360° qui fait la différence

Ici, pas de demi-mesure ! Moon Event Suisse, c’est un service clé en main pour des expériences 100 % sur-mesure. Que vous vouliez impressionner vos clients lors d'un lancement de produit, motiver vos équipes avec un séminaire captivant, ou marquer le coup avec une soirée inoubliable, Moon Event gère tout, de A à Z. Et quand on dit tout, c’est tout : scénographie, production, logistique, contenus interactifs… rien n’est laissé au hasard.

Depuis ses débuts, l’agence a collaboré avec des clients de renom, et ses événements innovants en France ont prouvé son expertise et son souci du détail. Maintenant, elle met son talent et son réseau au service des entreprises suisses, avec la même exigence d’excellence.

Loïc Bérange et Romain Richard : le duo gagnant

À la tête de cette nouvelle aventure helvétique, on retrouve Loïc Bérange, véritable chef d’orchestre, qui travaille main dans la main avec le fondateur de l’agence événementielle Moon Event, Romain Richard. Avec une vision commune et un sens de l’innovation qui les caractérisent, ils ambitionnent de redéfinir les standards de l'événementiel en Suisse. « Nous voulons transformer chaque événement en une expérience marquante, qui reste gravée dans les esprits », confie Loïc Bérange.

Interview croisée avec Romain Richard et Loïc Bérange

Question : Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir une filiale en Suisse ?



Romain Richard : « Depuis des années, nous recevons des sollicitations pour intervenir à l'international. La Suisse nous est apparue comme une étape naturelle, avec un marché dynamique et exigeant qui apprécie l’excellence. »

Loïc Bérange : « Oui, c’est aussi l’occasion d’apporter notre touche créative et innovante à des entreprises suisses en quête d’événements inoubliables. »

Question : Comment Moon Event se distingue-t-elle dans le secteur événementiel ?

Loïc Bérange : « Notre approche 360° est notre grande force : nous proposons un accompagnement clé en main pour que chaque projet soit unique et cohérent de bout en bout. »

Romain Richard : « L’autre point fort, c’est notre souci du détail. Nous intégrons les nouvelles technologies, mais toujours au service d’une expérience mémorable. »

Question : Quelle est votre vision pour l’avenir de Moon Event en Suisse ?

Romain Richard : « Nous voulons devenir la référence en matière d’événements haut de gamme, en continuant d’innover pour surprendre notre public. »

Loïc Bérange : « Exactement ! Créer des souvenirs marquants pour chaque client, c’est notre mission. »

Pourquoi choisir Moon Event Suisse ?

Expertise 360° : Un accompagnement complet et personnalisé pour des événements sans fausse note.

Nouvelles technologies : Toujours à l’avant-garde, Moon Event intègre les dernières tendances digitales pour des expériences immersives.

Clients prestigieux : Moon Event a déjà fait ses preuves auprès de grandes marques en France et s’engage à offrir la même qualité en Suisse.

Envie de voir grand pour vos événements en Suisse ? Moon Event vous propose des concepts clés en main, pensés pour impressionner et captiver votre audience. Découvrez cette nouvelle référence de l’événementiel suisse sur www.moon-group.ch et laissez-vous emporter par l’univers Moon Event !

Moon Event : votre allié pour des événements qui marquent les esprits.