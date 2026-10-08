« Heureusement que vous êtes là » : Céline Dion chute sur scène puis oublie ses paroles, ses fans chantent à sa place

Lors de son onzième concert ce mercredi 7 octobre à Paris, Céline Dion a été victime d’une chute sur scène. Elle a également oublié les paroles de sa chanson “Pour que tu m’aimes encore”.

Céline Dion a fait une nouvelle représentation sur scène ce mercredi 7 octobre à Paris La Défense Arena. Cependant, le onzième concert de sa tournée ne s’est pas totalement déroulé comme prévu.

En effet, durant la soirée, Céline Dion a été victime d’une chute alors qu’elle était sur scène. La chute a été filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux.

Céline Dion chute sur scène

Comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur X, Céline Dion était en train de chanter “Dans un autre monde”, un tube tiré de son album mythique “S’il suffisait d’aimer” sorti en 1998 quand elle a dérapé. Elle faisait quelques pas de danse et était en train de sautiller à cloche pied quand son pantalon s’est accroché à l’un de ses talons.

Lors de son nouveau concert donné à la Plénitude Arena, Céline Dion a été victime d'une chute sur la scène, celle-ci sans gravité, la chanteuse s'est vite remise debout pour continuer le show tout en rassurant le public. ©CelineVibes5 https://t.co/s6t4DfHjQx — NEWS REACT (@NewsReactLive) October 7, 2026

Céline Dion a atterri sur les fesses tout en se rattrapant avec sa main libre. Ni une ni deux, elle s’est remise sur ses pieds, a fait un pouce en l’air pour rassurer son public et a continué sa chanson comme si rien ne s’était passé.

“J’en oublie mes mots”

Mais ce n’est pas le seul imprévu auquel Céline Dion a été confrontée ce soir-là. Peu de temps après, au moment de chanter son morceau culte “Pour que tu m’aimes encore”, Céline Dion a oublié les paroles.

“J’ai compris tous les mots, j’ai bien compris merci… Merci, merci. Que les choses ont changé, que les ch… J’en oublie mes mots”, a-t-elle balbutié sur scène.

Heureusement, les fans sont venus au secours de la chanteuse en chantant à sa place, ce qui lui a permis de reprendre le fil. À la fin du morceau, elle a tenu à remercier son public pour son soutien.

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Céline Dion soutenue par ses fans

“Heureusement que vous êtes là, je suis désolée. Merci quand vous chantez mes chansons, quand vous me dites les mots de celles que ça fait un peu trop longtemps que je n’ai pas chantées. Merci, ça m’a fait un boum dans le coeur. Cela m’a tellement touchée. Croyez en vous, accrochez-vous à vos rêves”, a déclaré Céline Dion sur scène.

Bien que ce concert ait été mouvementé, Céline Dion a eu plus de peur que de mal. Elle doit encore remonter sur scène ce vendredi soir et enchaîner avec cinq dates avant une pause de plusieurs mois. Elle retrouvera ensuite son public en mai 2027 pour une nouvelle série de dix concerts.