« Heureusement que vous êtes là » : Céline Dion chute sur scène puis oublie ses paroles, ses fans chantent à sa place

Lors de son onzième concert ce mercredi 7 octobre à Paris, Céline Dion a été victime d’une chute sur scène. Elle a également oublié les paroles de sa chanson “Pour que tu m’aimes encore”.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
La chute de Céline Dion

Céline Dion a fait une nouvelle représentation sur scène ce mercredi 7 octobre à Paris La Défense Arena. Cependant, le onzième concert de sa tournée ne s’est pas totalement déroulé comme prévu.

En effet, durant la soirée, Céline Dion a été victime d’une chute alors qu’elle était sur scène. La chute a été filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux.

Céline Dion chute sur scène

Comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur X, Céline Dion était en train de chanter “Dans un autre monde”, un tube tiré de son album mythique “S’il suffisait d’aimer” sorti en 1998 quand elle a dérapé. Elle faisait quelques pas de danse et était en train de sautiller à cloche pied quand son pantalon s’est accroché à l’un de ses talons.

Lors de son nouveau concert donné à la Plénitude Arena, Céline Dion a été victime d'une chute sur la scène, celle-ci sans gravité, la chanteuse s'est vite remise debout pour continuer le show tout en rassurant le public. ©CelineVibes5 https://t.co/s6t4DfHjQx

— NEWS REACT (@NewsReactLive) October 7, 2026

Céline Dion a atterri sur les fesses tout en se rattrapant avec sa main libre. Ni une ni deux, elle s’est remise sur ses pieds, a fait un pouce en l’air pour rassurer son public et a continué sa chanson comme si rien ne s’était passé.

“J’en oublie mes mots”

Mais ce n’est pas le seul imprévu auquel Céline Dion a été confrontée ce soir-là. Peu de temps après, au moment de chanter son morceau culte “Pour que tu m’aimes encore”, Céline Dion a oublié les paroles.

“J’ai compris tous les mots, j’ai bien compris merci… Merci, merci. Que les choses ont changé, que les ch… J’en oublie mes mots”, a-t-elle balbutié sur scène.

Heureusement, les fans sont venus au secours de la chanteuse en chantant à sa place, ce qui lui a permis de reprendre le fil. À la fin du morceau, elle a tenu à remercier son public pour son soutien.

La suite après cette vidéo

Céline Dion soutenue par ses fans

“Heureusement que vous êtes là, je suis désolée. Merci quand vous chantez mes chansons, quand vous me dites les mots de celles que ça fait un peu trop longtemps que je n’ai pas chantées. Merci, ça m’a fait un boum dans le coeur. Cela m’a tellement touchée. Croyez en vous, accrochez-vous à vos rêves”, a déclaré Céline Dion sur scène.

Bien que ce concert ait été mouvementé, Céline Dion a eu plus de peur que de mal. Elle doit encore remonter sur scène ce vendredi soir et enchaîner avec cinq dates avant une pause de plusieurs mois. Elle retrouvera ensuite son public en mai 2027 pour une nouvelle série de dix concerts.

Suivez-nous sur Google
Celine Dion

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Céline Dion

300 000 places pour Céline Dion, elle annonce 10 nouveaux concerts en mai 2027, voici comment réserver

 Céline Dion

Céline Dion : +900%, les hôtels sont pris d'assaut et les prix explosent pour ses concerts à Paris

 Céline Dion

«Du gros foutage de gueule» : 900 € la place pour le concert de Céline Dion, les fans furieux face aux prix exorbitants

 Céline Dion

Concerts de Céline Dion : Plus de 9 millions de personnes se sont inscrites aux préventes

 Céline Dion

Céline Dion va faire 10 concerts à Paris : voici comment réserver vos places

 La chanteuse Adele enlace Céline Dion, en plein concert

En plein concert, Adele aperçoit... Céline Dion dans le public et sa réaction émeut la toile