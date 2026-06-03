300 000 places pour Céline Dion, elle annonce 10 nouveaux concerts en mai 2027, voici comment réserver

Bonne nouvelle pour les fans de Céline Dion : la chanteuse annonce dix nouveaux concerts en mai 2027. Découvrez le processus pour réserver vos places tant convoitées.

En avril dernier, à la surprise générale, Céline Dion a annoncé une série de concerts en septembre et octobre prochains à Paris La Défense Arena. Comme l’on pouvait s’y attendre, les places ont été vendues très rapidement, et de nombreux fans déçus n’ont pas pu obtenir leur ticket tant convoité.

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Un système de tirage au sort avait été mis en place et les 480 000 billets ont été écoulés en quatre jours. Un fonctionnement qui avait frustré de nombreuses personnes, d’autant plus que le système avait connu quelques dysfonctionnements, comme le fait que certaines places aient été vendues à des prix exhorbitants.

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300 000 nouveaux billets

Au total, plus de 9 millions de personnes s’étaient inscrites aux préventes. Pour répondre à cette forte demande, Céline Dion a annoncé dix nouveaux concerts en mai 2027 à Paris La Défense Arena.

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300 000 nouveaux billets sont à saisir et les fans ont une nouvelle chance d’aller voir Céline Dion en concert. Les shows se tiendront du 8 au 29 mai 2027, à raison de trois concerts par semaine. Les prix seront les mêmes que pour les premiers concerts et il ne sera pas possible d’acheter plus de six billets par personne. Comptez entre 89,50 euros et 298,50 euros pour un billet classique.

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Comment avoir des places ?

Ces nouvelles places seront attribuées uniquement aux personnes qui ont tenté leur chance la première fois et qui se sont inscrites aux préventes en avril dernier. Un tirage au sort a été organisé ce lundi 1er juin pour déterminer les fans sélectionnés qui pourront acheter une place de concert.

La billetterie ouvrira dès demain, ce mercredi 3 juin à 10h sur le site internet de Céline Dion. Il sera possible d’acheter des forfaits comprenant le billet et l’hébergement à l'hôtel à cette même date. La billetterie de Paris La Défense Arena ouvrira quant à elle le jeudi 4 juin à 10h, et les ventes se termineront le vendredi 5 juin à 23h59.

Ainsi, seules les personnes qui ont reçu un message avec un code unique ce lundi 1er juin pourront accéder à ces ventes. Si vous n’avez rien reçu, pas de panique : vous avez encore l’espoir d’être contacté si des places sont toujours disponibles, alors vérifiez bien votre boîte mail !