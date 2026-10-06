George Clooney : naturalisé français, l'acteur veut ouvrir un restaurant italien haut de gamme dans l'un des plus beaux villages de France

Cinq ans après avoir acheté un domaine à Brignoles, George Clooney souhaite ouvrir un restaurant italien dans l’un des plus beaux villages de France.

Il y a cinq ans, George Clooney a acheté une demeure dans le Var, à Brignoles, où il vit avec sa famille. Avec le temps, il a tissé une solide relation avec les habitants du village, à qui il a adressé ses voeux en 2024. Il communique également régulièrement avec le maire de la commune. Il lui a envoyé une lettre touchante à ce dernier cet été, alors que sa maison était menacée par les flammes.

Récemment, George Clooney a obtenu la naturalisation française et il aimerait désormais franchir une nouvelle étape en ouvrant un restaurant italien.

Un restaurant haut de gamme

En effet, George Clooney aimerait ouvrir son propre établissement dans l’un des plus beaux villages de France, à Cotignac, non loin de Brignoles. Selon des informations de Nice-Matin, il aimerait créer un établissement haut de gamme. Ce dernier serait situé dans une ancienne pizzeria connue sous le nom des “3 Marches”.

Actuellement, des travaux sont en cours dans l’ancien restaurant et pourraient durer jusqu’au 9 novembre prochain.

Une bonne nouvelle pour le tourisme

George Clooney n’est pas seul dans ce projet puisqu’il s’est associé à Graham Porter, un investisseur canadien déjà propriétaire de l’hôtel Lou Calen, un établissement emblématique du village. C’est notamment à cet endroit que se rendait régulièrement Joe Dassin.

L’implication de George Clooney est une bonne nouvelle pour le tourisme dans la région.

“Il ne passe pas inaperçu. Tout le monde est au balcon quand il vient ! C’est clair que cela va faire du bien, son resto va attirer davantage de touristes au village et tout le monde devrait en profiter”, a déclaré une restauratrice du quartier.

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Un habitué de la région

George Clooney est un habitué du restaurant chez Picotte et ses visites ont augmenté le nombre de clients dans l’établissement. En effet, de nombreux curieux affluent pour manger les mêmes plats que l’acteur. L'année dernière, George Clooney a également été aperçu dans un restaurant de La Ciotat, à la grande surprise des gérants.

Il faudra attendre un peu avant d’en savoir plus sur ce projet de restauration car la direction de l’établissement ne souhaite pas communiquer d’informations supplémentaires avant six mois. Patience donc avant de voir ce que nous réserve George Clooney.