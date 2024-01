Cette vidéo de George Clooney adressée aux habitants d'une petite ville du Var surprend tout le monde

Didier Brémond est le maire de Brignoles, une petite ville du Var, et il a eu une belle surprise pour cette nouvelle année : il a reçu un message de la part de George Clooney en personne.

Voici une vidéo qui a beaucoup fait parler d’elle et pour cause : Didier Brémond, le maire de Brignoles, a reçu un message personnel de la part de George Clooney. En effet, le célèbre acteur a tenu à lui adresser une vidéo pour lui présenter ses vœux pour la nouvelle année et lui témoigner de son affection.

Dans cette vidéo d’une trentaine de secondes, on peut voir George Clooney, tout sourire, délivrer un message chaleureux.

“Tout d’abord, je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne année. J’espère que chacun d’entre vous a passé de belles fêtes", a-t-il déclaré dans sa vidéo.

George Clooney présente ses voeux

Mais pourquoi George Clooney s’est-il adressé à ce maire du Var ? La raison est simple : depuis l’été 2021, l’acteur et son épouse possèdent le Domaine du Canadel à Brignoles. Il s’agit d’une bâtisse datant du 18ème siècle avec une piscine, des parcelles de vignes et un étang, le tout dans un espace de 170 hectares.

“Nous voulons vous dire merci à tous car nous adorons passer du temps dans le Var et à Brignoles. Et nous vous sommes très reconnaissants pour votre accueil et pour l’amitié que Didier nous porte”, a affirmé George Clooney dans la suite de sa vidéo.

Fier de cette relation, le maire de Brignoles a tenu à partager cette vidéo lors de la présentation de ses vœux à la population. Au total, 1 600 habitants étaient présents lors de l’événement et ont pu découvrir cette surprise. Ceux qui n’étaient pas là ont quant à eux pu voir le message sur le compte Facebook de la commune. Les commentaires enthousiastes ont été unanimes puisqu’on a pu lire : “Incroyable ! Quel honneur venant du plus bel homme”, “C’est ça la grande classe !”, “Génial, très belle cérémonie ce soir”, ou encore : “Ça c’est la classe. Beaucoup de simplicité et d’humanité.”

Ce n’est pas la première fois que George Clooney prouve son attachement à la commune de Brignoles. Seulement quelques mois après son arrivée, il s’est engagé à financer la construction d’une ferme pour alimenter les cantines scolaires. En 2021, l’acteur avait également fait un don au conseil municipal afin d’aider les sinistrés suite aux inondations survenues en octobre.