« Il vieillit super mal » : la transformation d'Henry Cavill, 43 ans, après la naissance de son enfant devient virale, les hommes volent à son secours

Sur les réseaux sociaux, un avant/après montrant la transformation physique d’Henry Cavill après la naissance de sa fille est devenue virale. L’acteur a reçu une pluie de critiques sur son apparence.

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Henry Cavill

L’année dernière, Henry Cavill a eu le bonheur d’annoncer la naissance de son premier enfant. Aujourd’hui âgé de 43 ans, l’acteur de Superman semble avoir changé physiquement et s’éloigne de son look de super-héros musclé, au grand regret des internautes.

Sur les réseaux sociaux, une publication est récemment devenue virale. Il s’agit d’une comparaison entre le physique d’Henry Cavill il y a six ans et actuellement.

“Il vieillit super mal”

Sur les images relayées par AlloCiné sur Facebook, on peut voir Henry Cavill avec plus de cheveux gris et une mâchoire moins dessinées. Ce changement physique a suffi à certains internautes qui ont sauté sur l’occasion pour critiquer l’apparence de l’acteur.

Henry CavillCrédit photo : AlloCiné / Facebook

“Nous vieillissons tous et les dégâts physiques se voient plus sur les très beaux”, “J’ai remarqué qu’il vieillissait super mal”, “Henry Cavieux”, ont-ils commenté.

“Il est toujours aussi beau”

Cependant, d’autres personnes ont tenu à prendre la défense d’Henry Cavill, soutenant qu’il était encore toujours en forme et qu’il semblait plus heureux depuis qu’il était père de famille.

“Info flash : les gens vieillissent chaque année”, “C’est ce qu’on appelle le vieillissement, il a l’air en pleine forme”, “Je parie qu’il est plus heureux, tant mieux pour lui”, “Il reste un bel homme”, “Il est toujours aussi beau”, “Qu’est-ce que je donnerais pour vieillir comme ça”, “Tout le monde passe par là, même Superman !” ont commenté les internautes.

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Henry CavillCrédit photo : @henrycavillsmagic / Instagram

Un nouveau rôle ?

Pour le moment, le mystère reste entier concernant ces images car certains internautes affirme qu’Henry Cavill serait en train de préparer un nouveau rôle, qui l’obligerait à changer physiquement. D’autres soupçonnent que l’homme sur la photo avant/après ne soit pas l’acteur, mais sa doublure.

De son côté, Henry Cavill a récemment affirmé qu’il continuait de suivre une routine stricte pour être en forme physiquement. Il s’entraînerait cinq fois par semaine en suivant des séances de musculation intenses et ferait 15 à 20 minutes de cardio tous les matins et tous les soirs. Il ferait également attention à son sommeil en essayant de dormir 8 heures par nuit… même si ce n’est pas toujours possible avec un bébé !

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Henry Cavill

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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