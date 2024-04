Henry Cavill va bientôt être papa, les femmes (et les hommes) du monde entier sont en deuil

Ce 15 avril 2024, on apprenait que l’acteur Henry Cavill, connu pour son rôle de “Superman”, allait être papa. Une nouvelle qui n’a pas réjoui tout le monde.

Voilà une nouvelle qui va anéantir de nombreuses femmes. L’acteur Henry Cavill, connu notamment pour incarner le célèbre Superman au cinéma, mais également pour son rôle dans The Witcher, a attiré tous les regards. La raison ? Il va devenir papa.



Crédit : Instagram

Henry Cavill bientôt papa

Ce 15 avril 2024, alors qu’il partageait une soirée à New York en compagnie de sa partenaire, l’artiste Natalie Viscuso, des paparazzis ont immortalisé l’inimaginable : le baby-bump de sa compagne. Alors, oui, Henry Cavill va bientôt devenir papa.

Plutôt discret sur sa vie privée, le couple ensemble depuis 2021 ne partage que très peu de photos en duo. Une nouvelle fracassante qui a très vite fait le tour de la Toile. Et pour cause : de nombreux fans (notamment de la gente féminine) ont vu leur rêve de partager leur vie avec l’acteur qui joue Superman, s’envoler.



Crédit : TikTok

La Toile s'enflamme

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses internautes ont partagé leur déception. Ainsi, on pouvait lire des commentaires du genre : “Comment cela est-ce possible ?” ou “Henry va être papa, comment c’est possible ? La mort approche…” ou même “Henry Cavill va être père et je ne serai pas la mère de l’enfant.” Mais il fallait s’y attendre...



Crédit : X



Crédit : X

Dans une récente interview pour le magazine Deadline, Henry Cavill s’était confié sur sa relation avec Natalie Viscuso : “Je pense que dernièrement, ma partenaire, Natalie Viscuso, m’a donné tellement confiance en moi […] Elle a été un système de soutien incroyable pour moi et m’a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses et m’a ouvert une passerelle pour devenir plus fort et aller encore plus loin. Et je suis éternellement reconnaissant pour cela”. Ah… l’amour ! C’est beau !

Malheureusement, ces femmes n'ont aucune chance : le cœur d'Henry Cavill n'est plus à prendre...