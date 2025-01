Miss France 2025 : voici le métier qu'Angélique Angarni-Filopon veut faire après son règne

Après avoir réalisé son rêve de devenir Miss France, Angélique Angarni-Filopon a révélé quel métier elle aimerait faire après son règne.

Le 14 décembre dernier, Angélique Angarni-Filopon a été élue Miss France 2025. Parmi les 29 autres participantes qui espéraient avoir la couronne, Miss Martinique s’est fait remarquer par son âge, puisqu’elle est âgée de 34 ans, ses cheveux courts, sa prestance et son aisance à l’oral.

Quelques jours après son courronnement, Miss France 2025 a déjà été sous le feu des critiques. Invitée sans l'émission "Sept à Huit" diffusée sur TF1, elle a été interrogée sur une affaire judiciaire qui fait beaucoup de bruit en France depuis plusieurs mois. Malheureusement, la jeune femme n'a pas réussi à répondre à la question de la journaliste sur le sujet, ce qui a provoqué la colère et l'indignation des internautes.

Malgré ce dérapage, Angélique Angarni-Filopon ne manque pas d’ambition et continue de vouloir réaliser ses rêves. En effet, elle a récemment annoncé qu’elle allait tourner dans une célèbre série télévisée française. Mais Miss France 2025 ne s’arrête pas là puisqu'elle a également révélé le métier qu’elle aimerait exercer après son règne.

Le métier de rêve de Miss France 2025

Dans sa vie, Angélique Angarni-Filopon a exercé plusieurs métiers. Elle a notamment travaillé à McDonald’s avant de se tourner vers l’aéronautique et de devenir hôtesse de l’air. Après son règne de Miss France, la jeune femme aimerait utiliser sa notoriété pour travailler à la télévision ou à la radio. Selon Voici, Angélique Angarni-Filopon est intéressée par “tout ce qui a trait à la voix” et aimerait devenir présentatrice.

En plus de cela, Miss France 2025 adore le cinéma et se dit être fan de “Clint Eastwood, de Denzel Washington et, chez les Français, de Marion Cotillard”. Qui sait, en plus de son apparition sur les télévisions françaises, Miss France 2025 pourrait peut-être décrocher un rôle au cinéma ?