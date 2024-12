« Pitoyable ! » : la réponse de Miss France 2025 à cette question d'un journaliste fait enrager les internautes

Invitée à s’exprimer sur une affaire qui fait grand bruit dans les médias, la nouvelle Miss France s’est attirée les foudres des internautes pour sa réponse « lunaire ».

Angélique Angarni-Filopon est Miss France 2025 depuis une semaine qu’elle est déjà au cœur de vives réactions. Dimanche 22 décembre était diffusé un reportage sur l’heureuse élue dans l’émission Sept à Huit sur TF1. Des journalistes ont suivi la Miss Martinique durant sa première semaine avec la couronne Miss France.

Au programme : shootings photos dans le métro parisien, portrait de la jeune femme et entretien. Et c’est là que tout a basculé, au moment où Angélique Angarni-Filopon a été interrogée sur une affaire judiciaire très médiatisée depuis plusieurs mois.

Devant la réponse de Miss France 2025, les internautes n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère.

« Non, je ne suis pas à l’aise », la réponse de Miss France énerve les internautes

Crédit photo : TF1

Le soir où Angélique Angarni-Filopon a été élue Miss France 2025, beaucoup avaient noté son éloquence lors de son discours. Visiblement, cet atout lui a quelque peu manqué lorsqu’un journaliste de TF1 lui a parlé de l’affaire Pélicot (également appelé les viols de Mazan) : « Cette semaine, il y a le verdict d’un procès historique : l’affaire des viols de Mazan. Un thème qui vous concerne, qui vous touche, c’est l’histoire de femmes… ».

Prise de court ou sous le coup du stress, Angélique Angarni-Filopon n’a pas su quoi répondre et a préféré botter en touche. « Je ne suis pas à l’aise à ce sujet… Pas à l’aise, je ne suis pas à l’aise, pas encore à l’aise, là je viens d’être élue, je n’ai pas forcément envie et puis non, je ne suis pas à l’aise », a-t-elle lâché.

Cindy Fabre, nouvelle directrice du comité Miss France, qui se trouvait à ses côtés a volé à sa rescousse en rappelant que « Miss France se doit parfois de rester neutre sur certains sujets, même si ça n'empêche en rien ses propres convictions et ses combats ».

Cependant, les internautes ne sont pas de cet avis. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir trouvé la réponse de Miss France « hallucinante ». D’autres n’ont pas manqué de fustiger sa réponse :