Mort de Matthew Perry : le médecin qui lui fournissait de la kétamine a été condamné à 30 mois de prison

Le verdict est tombé ce mercredi 3 décembre. L’un des médecins qui fournissait de la kétamine à Matthew Perry, mort d’une overdose en octobre 2023, a été condamné à 30 mois de prison.

En octobre 2023, nous apprenions le décès tragique de Matthew Perry, un célèbre acteur notamment connu pour avoir joué le rôle de Chandler dans la série “Friends”. Âgé de 54 ans, il a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi. Selon les éléments de l’enquête, l’acteur est mort d’une overdose et était dépendant à l’alcool et aux médicaments. Dans ses mémoires, il a confié avoir suivi 65 séances de sevrage et a dépensé plus de 9 millions de dollars pour se soigner.

Les responsables de cette overdose ont été identifiés. C’est le cas du docteur Salvador Plasencia qui avait vendu une vingtaine de flacons de kétamine à Matthew Perry quelques semaines avant sa mort, alimentant ainsi son addiction. En effet, Matthew Perry prenait de la kétamine de manière supervisée pendant ses sessions de thérapie pour soigner sa dépression. Malheureusement, il était devenu accro à cet anesthésiant.

Le médecin a alimenté sa dépendance

Si Salvador Plasencia n’a pas fourni le flacon de kétamine qui a tué Matthew Perry, il a été reconnu responsable de sa dépendance puisqu’il a alimenté son addiction en toute connaissance de cause. En plus de cela, alors que les flacons étaient achetés 12 dollars (soit environ 10 euros) par les médecins, ces derniers les revendaient 2 000 dollars à l’acteur. Une arnaque dont Salvador Plasencia se réjouissait.

“Je me demande combien ce crétin va payer”, a-t-il dit à l’un de ses collègues, selon un SMS rapporté par les enquêteurs.

Il a également été démontré que Salvador Plasencia injectait parfois lui-même la kétamine à Matthew Perry à son domicile. Lors de l’un de ces rendez-vous, la pression artérielle de l’acteur avait beaucoup augmenté, entraînant une paralysie. Mais malgré cela, le médecin a continué à fournir de la kétamine à Matthew Perry en grande quantité. Durant les cinq jours précédants sa mort, l’acteur a notamment reçu 27 injections de kétamine.

Condamné à 30 mois de prison

Salvador Plasencia est considéré comme l’un des principaux responsables de la mort de Matthew Perry. Suzanne Perry et Keith Morrisson, la mère et le beau-père de l’acteur estiment quant à eux que le médecin a “manqué à son devoir”.

“Le rétablissement de Matthew dépendant du fait que vous disiez non”, ont-ils rédigé dans une déclaration écrite, selon des propos rapportés par Le Monde.

Devant les faits, Salvador Plasencia a décidé de plaider coupable et risquait jusqu’à 40 ans de prison. Il avait également promis de renoncer à exercer la médecine. Finalement, il a été condamné à 30 mois de prison ce mercredi 3 décembre.

“Ce n’est pas un méchant. C’est quelqu’un qui a commis de grosses erreurs dans ses décisions médicales concernant l’utilisation non autorisée de la kétamine. Les erreurs qu’il a commises au cours des treize jours pendant lesquels il a soigné M. Perry le hanteront à jamais”, ont défendu les avocats du médecin, Karen Goldstein et Debra White.

Quatre autres personnes sont également poursuivies dans cette affaire. C’est le cas d’un second médecin, de l’assistant personnel de Matthew Perry, d’un intermédiaire et d’une dealeuse, qui a vendu le flacon de kétamine qui a tué Matthew Perry. Ils ont tous plaidé coupables et leur peine sera prononcée dans les deux prochains mois.