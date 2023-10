L'acteur Matthew Perry, mythique Chandler dans Friends, mort à l'âge de 54 ans

Terrible nouvelle ! La star de Friends, Matthew Perry, qui interprétait Chandler, est décédé ce samedi 28 octobre, retrouvé inanimé dans sa maison à Los Angeles. Il avait 54 ans !

Il restera Chandler Bing à jamais ! Matthew Perry, acteur star de la série culte Friends, n’est plus de ce monde aujourd’hui. De nombreux médias américains ont relaté la nouvelle en fin d’après-midi.

Le comédien, âgé de 54 ans, a été retrouvé inanimé dans son jacuzzi. Les premiers éléments de l’enquête laissent penser qu’il s’agit d’une noyade, selon la police. Il y a six jours, Matthew Perry avait publié une photo de lui dans ce même jacuzzi, il s’agissait là de sa dernière publication sur les réseaux sociaux.

Une carrière marquée par un rôle iconique et ses addictions

Durant sa carrière, Matthew Perry s’était longuement confié sur ses addictions, avec la drogue et l’alcool notamment, qui lui avaient valu quelques séjours en centre de désintoxication. Et ce même pendant la période de Friends ! Il a d’ailleurs publié un livre biographique l’année dernière, intitulé “Friends, Lover and the Big Terrible Thing”.

Crédit photo : NBC

Son interprétation du personnage de Chandler Bing, âme soeur de Monica Geller et boute-en-train permanent dans la série Friends, lui avait ouvert les portes d’une renommée mondiale et d’une adulation certaine. C’est bien lui qui, au bout de dix saisons, est honoré de la dernière réplique de la série culte.

En revanche, sa carrière au cinéma n’a jamais vraiment décollé avec comme film le plus notable “Mon Voisin le tueur”, avec Bruce Willis et sorti en 2000, qui aura le droit à une suite en 2004.