“Range ta b***” : les propos cash d'Anthony Kavanagh sur l'affaire Patrick Bruel

Invité sur le plateau de l’émission “Buzz TV”, l’humoriste Anthony Kavanagh a tenu des propos très cash sur l’affaire Patrick Bruel.

Depuis plusieurs mois, l’affaire Patrick Bruel fait beaucoup parler d’elle. Pour rappel, le chanteur est accusé de violences sexuelles et sexistes sur plus de trente femmes, qui dénoncent des viols. Le 10 juin dernier, Patrick Bruel a été placé sous contrôle judiciaire, qui a été allégé il y a peu.

Bien qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés et clame son innocence, Patrick Bruel s’est retiré de la troupe des Enfoirés et a annulé sa tournée.

Les personnalités prennent position

Depuis le début de l’affaire, plusieurs personnalités ont pris position à propos de Patrick Bruel, comme Anny Duperey qui a défendu le chanteur. Invité dans l’émission “Buzz TV”, l’humoriste Anthony Kavanagh a également abordé l’affaire.

«Elles sont juste sympas !» : Anthony Kavanagh plaisante sur Patrick Bruel et les Québécoises #BuzzTV pic.twitter.com/3NCxd8DTty — TV Magazine (@TVMAG) September 29, 2026

Dans la séquence partagée sur X, Anthony Kavanagh était interrogé sur les différences entre la France et le Québec et a plaisanté en comparant les techniques de séduction dans les deux pays.

“On a de la chance au Canada parce que les femmes font aussi le premier pas. Les Québecois sont gentils ! Quand tu demandes son avis à un Québecois, il te le donne. En France, les gens sont encore plus gentils. T’as rien demandé et on te donne son avis quand même”, a-t-il plaisanté.

La séduction en France et au Québec

Pour illustrer ses propos, Anthony Kavanagh s’est ensuite inspiré de l’affaire Patrick Bruel. Il a expliqué que les femmes québecoises sont très avenantes et sympathiques, mais que cela ne signfie pas pour autant qu’elles cherchent à séduire.

“Les femmes québecoises sont hyper sympas, et parce qu’elles sont sympas, elles ne te draguent pas”, a-t-il déclaré.

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“Range ta b*** !”

Il affirme ensuite que leur attitude peut être “déstabilisante pour quelqu’un qui arrive au Canada pour la première fois”. Juste après, il a alors imaginé le conseil qui aurait pu être donné à Patrick Bruel s’il était allé au Québec :

“D’ailleurs on aurait dû dire à Patrick Bruel : ‘Range ta bite, elles sont juste sympas !’”

Une réplique cinglante à laquelle l’animateur de l’émission, gêné mais amusé, a répondu : “Il n’est pas encore allé au Canada Patrick Bruel, pour l’instant il n’y a pas de plaintes là-bas ?”

Une séquence cash qui n’est pas passée inaperçue.