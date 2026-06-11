Mis en examen pour viol, Patrick Bruel placé sous contrôle judiciaire : voici les conditions qu'il devra respecter

Après sa garde à vue de 48 heures, Patrick Bruel a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Voici les conditions strictes qu’il devra respecter pendant que les juges poursuivent leurs investigations.

Patrick Bruel est actuellement au coeur d’une affaire judiciaire qui prend une ampleur inédite. Au moins une vingtaine de plaintes ont été portées contre lui pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel.

Face aux accusations, Patrick Bruel a été placé en garde à vue ce lundi 8 juin et a été interrogé sur 13 accusations de violences sexuelles. Quatre affaires ont notamment été passées au crible : un viol en région parisienne en 2008, une tentative de viol à Bruxelles en 2010, une agression sexuelle et du harcèlement sexuel dans le sud de la France en 2019 et un dossier de harcèlement à Ajaccio la même année.

Un contrôle judiciaire

Durant la garde à vue de l’artiste, trois nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol ont été déposées contre lui. Après 48 heures de garde à vue, Patrick Bruel a finalement été mis en examen ce mercredi 10 juin, dans la soirée. Cela signifie que les juges considèrent qu’il existe des indices graves ou concordants qui justifient de poursuivre l’enquête, mais cela ne prouve pas que Patrick Bruel est coupable.

Crédit photo : AP Photo

Patrick Bruel est finalement ressorti libre du tribunal de Nanterre et a été placé sous contrôle judiciaire, comme le rapporte Pure People. Pendant ce contrôle, les juges d’instruction vont poursuivre leurs investigations. A la fin, ils décideront si Patrick Bruel sera jugé ou non.

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Des interdictions à respecter

Pendant son contrôle judiciaire, Patrick Bruel devra respecter des conditions strictes. Il a l’interdiction de quitter le territoire français, de fréquenter un salon de massage et de contacter les victimes et leur entourage, ni de se rendre à leur domicile. Il devra également justifier d’un suivi psychologique et verser un cautionnement de 500 000 euros.

Le parquet avait requis la détention provisoire, estimant avoir “pris la mesure de la gravité et de la multitude des faits et d’un éventuel risque de renouvellement et de pressions sur les victimes ou les témoins”. Finalement, le juge des libertés et de la détention n’a pas suivi cette recommandation et a remis Patrick Bruel en liberté.

Sous la pression des accusations, Patrick Bruel a décidé de se retirer des spectacles des Enfoirés et a annulé une grande partie de sa tournée qui devait débuter à la mi-juin à Paris.