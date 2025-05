Après les violences conjugales, Stéphane Plaza en garde à vue dans une enquête pour trafic de stupéfiants

Ce lundi 5 mai, l’ancien animateur Stéphane Plaza a été placé en garde à vue dans une enquête pour trafic de stupéfiants. De la cocaïne a été retrouvée à son domicile.

L’ancien animateur et agent immobilier Stéphane Plaza, âgé de 54 ans, est dans la tourmente. Le 18 février dernier, il a été condamné à un an de prison avec sursis pour violences conjugales sur ses ex-compagnes. Il a également été condamné à verser 8 000 euros de dommages et intérêts et devra rembourser les frais d'avocat de l'une de ses plaignantes, d'un montant de près de 3 000 euros. Stéphane Plaza a décidé de faire appel à cette décision.

Crédit photo : Starface

Mais ce n’est pas tout. Ce lundi 5 mai, Stéphane Plaza a été interpellé par la police judiciaire de Seine-Saint-Denis et a été placé en garde à vue.

Stéphane Plaza en garde à vue

En effet, la police a mené une perquisition au domicile de Stéphane Plaza et a trouvé de la cocaïne, une paille en verre pour consommer la drogue ainsi que de 1 700 euros en liquide, selon des informations révélées par Le Parisien. Ainsi, il est suspecté de participer à un trafic de stupéfiants pour le compte de clients parisiens et d’être un consommateur régulier de cocaïne.

Crédit photo : ABACA

Deux autres personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête. Un homme arrêté avec 300 grammes de drogue sur lui et un autre, âgé de 50 ans et très connu des services de police, interpellé en train de livrer de la cocaïne.

Cette nouvelle affaire ne risque pas d'améliorer la réputation de Stéphane Plaza. Suite à son arrestation pour violences conjugales, M6 a décidé de déprogrammer les émissions de l'animateur. Certaines agences immobilières franchisées ont également la possibilité de changer de nom. Pour le moment, l’avocat de Stéphane Plaza n’a pas souhaité s’exprimer sur cette nouvelle affaire.