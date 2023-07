David Pujadas torse nu en pleine rue, la police l'arrête et le recadre face aux caméras

Généralement présentateur, David Pujadas se retrouve acteur de l’actualité suite à la publication d’une vidéo de lui où on le voit torse nu, interpellé par des gendarmes !

Souriez, vous êtes filmés ! Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, on sait que n’importe quelle photo ou vidéo peut vite faire le tour du web. Un phénomène inexistant il y a encore une vingtaine d’années, où l’on pouvait se filmer sans crainte, car la vidéo restait dans un cercle privé ou restreint.

Dès lors, on ne s’attend jamais à ce qu’une ancienne vidéo refasse surface et pourtant, David Pujadas en fait aujourd’hui l’expérience.

Crédit photo : France Télévisions

Le présentateur télé fait aujourd’hui le buzz, bien malgré, à cause d’une vidéo filmée en 1989, et publiée par l’INA. À cette époque, le jeune David Pujadas, âgé de 25 ans, n’était pas encore journaliste et profitait bien de sa jeunesse.

Il en profitait même un peu trop selon les policiers qui viennent l’invectiver sur la vidéo. Issue d’un reportage télévisé, cette vidéo concerne la ville de Sainte-Maxime où, en 1989, le maire Jean Bausset avait décidé de mettre le hola sur les tenues dites “légères”.

"Vous retournez d'où vous êtes"

Peut-on se promener torse-nu dans les rues de Sainte-Maxime ? En 1989, le jeune @DavidPujadas , 25 ans, s'y essayait ! pic.twitter.com/MvrKNP0NEO — INA.fr (@Inafr_officiel) July 27, 2023

Sur la séquence, on y découvre alors le jeune David Pujadas, bien impétueux, en train de se balader torse nu, en maillot de bain, dans les rues de Sainte-Maxime. Un comportement qui ne plaît pas au policier, qui lui demande de mettre “quelque chose sur le dos”.

Une requête à laquelle David Pujadas répond avec un brin de provocation, demandant au policier ce qu’il est supposé faire s’il n’a rien à se mettre sur le dos : “Vous retournez d’où vous êtes”, lui tance le policier.

Une archive amusante qui nous permet de voir David Pujadas, éternel gendre idéal du journal télévisé, avoir une attitude plus impertinente et malicieuse. Ah, il faut bien que jeunesse se passe.