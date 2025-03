Voici à combien s'élève la fortune impressionnante de Cyril Hanouna

Au fil des années, Cyril Hanouna s’est forgé une solide réputation dans son métier et est devenu très populaire. Voici à combien s’élève sa fortune aujourd’hui.

À 50 ans, Cyril Hanouna est un animateur phare de la télévision française. Bien qu’il fasse beaucoup parler de lui, avec de nombreuses polémiques à son sujet, il reste très populaire. Récemment, l’animateur a annoncé qu’il allait rejoindre le groupe M6 suite à la suppression de la chaîne C8, sur laquelle était diffusée sa célèbre émission “Touche pas à mon poste”.

Crédit photo : C8

Côté vie privée, Cyril Hanouna fait également parler de lui puisque nous avons récemment appris que l’animateur serait en couple avec Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. Après près de 20 ans à l’antenne, Cyril Hanouna s’est construit une petite fortune pour assurer l’avenir de ses enfants. Avec ses activités à la télévision et à la radio, il est devenu l’un des animateurs les plus riches de l’audiovisuel français. Voici le montant de sa fortune.

Combien d’argent possède Cyril Hanouna ?

Selon des informations de Purepeople, la fortune de Cyril Hanouna est estimée à 85 millions d’euros. Bien que l’animateur refuse de divulguer son salaire, il gagnerait 40 000 euros par mois grâce à son émission “Touche pas à mon poste”, qui connaît un grand succès. En plus de cela, il a investi dans la restauration, les soins de beauté et de coiffure, le tourisme durable ainsi que dans le conseil juridique en ligne, afin de diversifier ses revenus. Cyril Hanouna a vendu ses parts de la société de production H20, qu’il a créée en 2007, ce qui lui a rapporté beaucoup d’argent. Selon des chiffres publiés en 2023, Cyril Hanouna aurait gagné 96 millions d’euros en un an.

Crédit photo : C8

Avec tout cet argent, l’animateur a créé la société Bianco, spécialisée dans l’immobilier. Il a également investi dans l’avenir de ses enfants et a préparé sa succession. Cyril Hanouna est propriétaire de six biens immobiliers dont une somptueuse villa à Cannes, ainsi que des maisons, des appartements et des propriétés de campagne en France et à l’étranger. Enfin, Cyril Hanouna soutiendrait des causes sociales, notamment pour aider les enfants défavorisés.