Pierre Palmade libéré, voici les règles strictes qu'il doit respecter sous peine de retourner en prison

Ce mercredi 16 avril, Pierre Palmade a quitté la prison dans laquelle il était incarcéré pour purger sa peine à son domicile. Sous bracelet électronique, voici les règles qu’il doit respecter.

Mardi 15 avril, la Cour d’appel de Bordeaux a accepté la demande de Pierre Palmade formulée le 11 mars dernier : l’humoriste a quitté la prison dans laquelle il était incarcéré depuis quatre mois et est rentré chez lui pour purger sa peine à son domicile, sous bracelet électronique. Cette demande a été formulée par ses avocats pour permettre à Pierre Palmade de soigner ses addictions.

Crédit photo : France Télévisions

Pour rappel, Pierre Palmade a été condamné à cinq ans de prison, dont deux ans ferme, après avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants et causé un grave accident de voiture. Il a été reconnu coupable de blessures involontaires sur trois personnes, dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé lors du choc.

Pierre Palmade a été libéré ce mercredi 16 avril et a pu regagner son domicile. Il doit désormais suivre des règles très strictes s’il ne veut pas retourner derrière les barreaux.

Des règles strictes

En novembre dernier, le tribunal a ordonné à Pierre Palmade de se soigner, ce qui était difficile à faire en prison selon ses avocats. Ainsi, des horaires de sortie lui ont été accordés pour lui permettre de soigner son addiction. Comme le rapporte BFMTV, Pierre Palmade aura le droit de sortir de chez lui à des heures précises : le lundi, mardi et jeudi entre 9h et 13h, le mercredi entre 9h et 16h, le vendredi entre 9h et 13h puis entre 18h et 20h30. Il pourra également sortir le week-end, à savoir le samedi entre 12h et 17h ainsi que le dimanche entre 12h et 17h puis de 18h à 21h30.

Crédit photo : Maxppp

Le bracelet électronique permettra à la justice de suivre les déplacements de Pierre Palmade et de vérifier qu’il suit bien les règles établies. L’humoriste devra également faire des prises de sang régulièrement pour prouver qu’il fait bien preuve d’abstinence pendant sa peine. Enfin, s’il peut avoir accès à des ordinateurs et des téléphones, il a pour interdiction de rentrer en contact avec les victimes de l’accident.