Ragnar Le Breton condamné à un an de prison ferme pour violences, il sort du silence et clash la victime présumée

Le 23 juin, l’humoriste Ragnar Le Breton a été condamné à un an de prison de ferme pour avoir frappé un homme. Le lendemain de sa condamnation, il a donné sa version des faits.

Ragnar Le Breton, de son vrai nom Matthias Quiviger, est un humoriste et acteur qui a participé à ce film disponible sur Prime Video. Mais récemment, il été condamné à un an de prison ferme, à cause d'un fait récent. L’incident est survenu en mars dernier près d’un stade dans l’Eure. Un homme faisait une sieste dans sa voiture après avoir déposé ses enfants à leur entraînement de foot lorsqu’il aurait été réveillé par des secousses de Ragnar Le Breton, comme il le raconte.

“J’ouvre ma fenêtre. Je demande gentiment d’arrêter de bouger parce que je suis en train de dormir, et il n’entend pas. Instantanément, je hausse le ton, je dis d’arrêter. C’est là qu’il commence à arriver au niveau de la fenêtre côté passager. Il commence à me parler mal. Il fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir. Je dis non, je ne sortirai pas. C’est à ce moment-là qu’il ouvre la portière de ma voiture et qu’il me soulève et qu’il me cogne, il m’a mis une droite. J’essaie de masquer mon visage. J’essaie de klaxonner pour alerter les gens autour. Je crie parce que j’ai mal”, a expliqué l’homme au Huffington Post.

Crédit photo : @ragnar_le_breton_ / Instagram

Ragnar Le Breton condamné

Aujourd’hui, la victime serait en arrêt de travail. Si le jugement contre Ragnar Le Breton a eu lieu, celui-ci n'était pas présent car il se serait trompé de date dans son agenda. Condamné à un an de prison ferme, il a décidé de donner sa version des faits dans une longue vidéo postée sur Instagram ce mardi 24 juin. Il affirme qu’il s’est fait attaquer en premier et que l’homme est sorti de sa voiture pour lui “attraper le cou et l’agresser physiquement”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ragnar le breton (@ragnar_le_breton_)

“Il commence à m’insulter. Moi du coup, évidemment, je l’insulte. ça monte dans les tours. J’envoie quelques pralines pour me défendre. Je lui envoie une golden, deux goldens. On se bagarre. Il tombe dans la voiture et me met un chassé dans le genou. C’est regrettable parce que la violence est vraiment la dernière des solutions, et je suis désolé. Mais il y a des situations où tu ne peux pas faire autrement. Le mec fait 130 kg. Il m’agresse. Les gars, je suis obligé de riposter. Ce n’est pas la bonne solution, mais il ne faut pas me faire passer pour un fou. Je ne suis pas fou. Je suis père de famille moi aussi”, a déclaré Ragnar Le Breton sur son compte Instagram.

Dans sa vidéo, Ragnar Le Breton en profite également pour tacler gentiment la victime présumée sur son apparence puisqu'il mentionne son poids à plusieurs reprises :

"Il sort de la voiture, gros cou, costaud, et il essaie de me frapper. Mais si je me prends sa droite c'est dangereux, il fait 130 kg. [...] Je lui mets une droite et il tombe KO. Quand il est tombé, ses genoux ont lâché parce qu'il était un peu en surpoids, désolé frérot", a-t-il déclaré.

Suite à la décision du tribunal, Ragnar Le Breton a décidé de faire appel.