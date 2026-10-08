« Parmi les meilleures mini-séries de Stephen King » : les internautes encensent Rose Red, 3 épisodes pour frissonner à Halloween

Vous cherchez une série d’horreur à regarder le soir de Halloween ? Cette mini-série de Stephen King devrait vous plaire !

Halloween approche et pour l’occasion, de nombreuses personnes vont creuser une citrouille, participer à une soirée déguisée, manger des bonbons et regarder un film d’horreur. Si vous êtes à la recherche d’un programme horrifique pour cette soirée, regardez du côté des productions de Stephen King.

En effet, ce maître de l’horreur est à l’origine de romans qui ont terrifié des millions de fans et qui ont été adaptés au cinéma. Alors que la série Carrie est sortie il y a quelques semaines, c’est un autre programme qui devrait attirer votre attention pour Halloween.

Une aventure dans une maison hantée

Le 31 octobre, installez-vous devant Rose Red, un roman qui a été adapté en une mini-série de trois épisodes que l'on peut regarder facilement en une soirée. L’histoire est centrée sur Joyce Reardon, une experte en paranormal, qui veut prouver que le surnaturel existe en s’aventurant dans le manoir hanté de Rose Red.

Pour cela, elle va monter une équipe de recherche universitaire composée d’un télékinésiste, d’une écrivaine capable d’entendre les pensées, d’un médium qui peut voir le passé et d’un télépathe. On retrouve également un autre médium qui peut apprendre des choses par le toucher, une personne qui a le don de précognition ainsi qu’un descendant de la famille qui a construit et possédait le manoir de “Rose Red”.

Une présence maléfique

Ce manoir n’est pas comme les autres. Il a déjà fait une vingtaine de victimes et de disparitions et toutes les personnes qui sont entrées dans la demeure n’en sont jamais ressorties.

Crédit photo : Rose Red

Pendant leur périple, les chercheurs vont s’aventurer dans les recoins et pièces obscurs de la maison et être poursuivis par une présence maléfique qui les mettra en grand danger. Comme le rapporte CBR, cette série réunit tous les meilleurs clichés de la maison hantée puisque l’on retrouve un groupe de personnes dans un manoir maléfique qui va tenter d'échapper à un destin tragique. Le programme est rempli de suspense et d’horreur psychologique pour faire frissonner les spectateurs.

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"Une histoire de maison hantée angoissante"

Ceux qui ont déjà regardé cette série n’ont pas manqué de partager leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

“Rose Red est une mini-série de Stephen King tellement sous-estimée”, “J’adore cette série, je la compte parmi les meilleures mini-séries de Stephen King”, “Je trouve que c’est une série d’horreur sous-estimée, je l’ai beaucoup appréciée et l’ai regardée deux fois en entier”, “C’est une histoire de maison hantée angoissante, avec un univers superbement construit et des moments vraiment effrayants”, ont commenté les internautes sur X.

La mini-série Rose Red est disponible sur Hulu et Disney+, seulement aux États-Unis. En France, et métropole, vous devrez passer par un VPN pour y avoir accès. À noter que la chaîne YouTube TV Scope propose les 3 épisodes regroupés en une seule vidéo avec le doublage VF.

Quoi qu'il en soit, c'est LA mini-série à ne pas manquer pour se faire peur le soir de Halloween.