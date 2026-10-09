Ce personnage de Bridgerton va avoir sa propre série sur Netflix : les fans vont enfin découvrir sa jeunesse

Alors que la saison 5 de La Chronique des Bridgerton est attendue pour 2027, un nouveau spin-off est en préparation.

La Chronique des Bridgerton est une série qui connaît un grand succès sur Netflix. Alors que les fans attendent avec impatience la cinquième saison, bonne nouvelle : Netflix a annoncé qu’un nouveau spin-off allait voir le jour.

Ce n’est pas la première fois que l’univers de la série s’étend avec un spin-off puisque les spectateurs ont déjà pu découvrir le passé de la Reine Charlotte. Cette fois, un autre personnage sera au coeur de l’histoire.

Un spin-off sur Violet Bridgerton

Ce préquel sera centré sur la jeunesse de Violet Ledger ainsi que sur sa romance avec le Vicomte Edmund Bridgerton, le père des huit héritiers de la saga. Pour le moment dans la série, on sait que Violet a été mariée, qu’elle aimait beaucoup son mari et que sa mort prématurée a été une épreuve difficile pour elle. Cependant, nous n’avons pas plus de détails à ce sujet et ce spin-off va permettre d’en savoir plus.

Crédit photo : Netflix

Dans la série, Violet Ledger est jouée par l’actrice Ruth Gemmell, qui était rentrée chez elle en larmes après le tournage inattendu d’une scène de sexe. Pour le moment, on ne connaît pas encore le nom de l’actrice qui incarnera Violet jeune.

Une adaptation des romans

Ce spin-off sera produit par Shondaland et Shonda Rhimes elle-même se chargera de l’écriture et de la production exécutive. Elle sera également co-showrunneuse avec Nicholas Nardini, avec qui elle a déjà collaboré sur La Reine Charlotte.

Pour rappel, La Chronique des Bridgerton se base sur la saga de romans de Julia Quinn. Contrairement à La Reine Charlotte qui était une totale invention, le spin-off sur Violet Ledger va être adapté à partir des écrits de l’auteure. En effet, en 2013, une nouvelle nommée Violet in Bloom a été publiée.

La suite après cette vidéo

La cinquième saison en préparation

Cette nouvelle production va permettre d’étendre le monde des Bridgerton et d’en savoir plus sur cette famille royale qui passionne les fans. La cinquième saison de La Chronique des Bridgerton est quant à elle très attendue et le tournage est en cours à Londres. L’histoire sera centrée sur le couple de Francesca et Michaela et la série est attendue pour 2027.

Pour le moment, aucune date de sortie concernant le spin-off n’a été dévoilée.