Cette star des Bridgerton est rentrée chez elle en larmes après le tournage d'une scène de sexe

Alors que la quatrième saison de “La Chronique des Bridgerton” est sortie sur Netflix, une actrice star du programme a révélé être rentrée chez elle en larmes après avoir tourné une scène intime. Voici pourquoi.

“La Chronique des Bridgerton” est l’une des séries les plus populaires sur Netflix. La quatrième saison est sortie il y a quelques semaines et est rapidement devenue numéro 1 sur la plateforme.

Crédit photo : Netflix

Suite à la diffusion de la saison, les acteurs se sont livrés sur le tournage et notamment sur les scènes de sexe, qui sont fréquentes dans la série. Ce fut déjà le cas de Claudia Jessie, qui incarne Eloïse Bridgerton, qui avait fait une confession surprenante sur sa vie sexuelle.

“Je suis rentrée chez moi et j’ai pleuré”

Plus récemment, une autre actrice a fait des confidences à ce sujet. Il s’agit de Ruth Gemmell, qui incarne Lady Violet Bridgerton. Lors du tournage de la quatrième saison, elle a tourné une scène intime, mais est rentrée chez elle en larmes.

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La raison ? Ruth Gemmell ne savait pas qu’elle allait devoir tourner une scène de sexe avec son partenaire de jeu Daniel Francis, qui joue Lord Marcus Anderson, le frère de Lady Danbury. En effet, l’actrice l’a appris au dernier moment, lors d’un essayage de costumes.

La suite après cette vidéo “J’étais un peu sous le choc. J’étais en essayage de costumes et j’ai réalisé que j’étais en train d’être habillée pour quelque chose et que je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je suis rentrée chez moi et j’ai pleuré”, a-t-elle confié, selon Ciné Télé Revue.

Ruth Gemmell fière de son rôle

Dans la dernière saison des “Bridgerton”, la relation entre Violet et Marcus Anderson s’intensifie, à tel point qu’ils finissent par avoir une relation sexuelle. Cependant, Ruth Gemmell ne le savait pas et a affirmé avoir été “choquée” d’apprendre cela au dernier moment.

Crédit photo : Netflix

Finalement, une fois le choc passé, l’actrice a affirmé qu’elle était satisfaite de la façon dont la scène avait été gérée par la production. Des précautions ont été prises pour le bien-être de l’actrice, en mettant par exemple un éclairage tamisé pendant la scène. En plus de cela, Ruth Gemmell est fière de montrer à travers cette série que des femmes qui ont perdu leur mari, comme son personnage, peuvent se reconstruire et retrouver l’amour à n’importe quel âge.

“On ne meurt pas après un certain âge. C’est donc plutôt agréable de représenter cela. C’est très beau de voir le premier amour, mais c’est aussi très important et beau de voir quelqu’un qui a aimé, perdu, souffert et qui traîne un lourd bagage émotionnel, car tout le monde peut s’y identifier, et je pense qu’il est important de le montrer”, a déclaré l’actrice, selon des propos rapportés par Unilad.

En définitive, si Ruth Gemmell est fière de son rôle, elle aurait préféré être prévenue à l’avance des scènes qu’elle allait devoir faire. Une information que les producteurs devront prendre en compte puisque par la suite, une série dérivée centrée sur l’histoire de Violet Bridgerton pourrait voir le jour.