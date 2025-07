Cette série française Netflix, déconseillée aux moins de 16 ans, connaît un succès mondial inattendu

Vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix ? Et si vous vous laissiez tenter par une série française ? Déconseillé aux moins de 16 ans, ce programme haletant connaît un succès partout dans le monde.

Sur Netflix, il est possible de trouver des programmes pour tous les goûts et pour tous les âges. En effet, il existe des films et des séries non destinés aux plus jeunes comme “Olympo”, une nouvelle série déconseillée aux moins de 16 ans, qui rend les spectateurs accros.

Côté film, on retrouve “Four Good Days”. Jamais sorti au cinéma en France, ce programme bouleversant a connu un très grand succès sur la célèbre plateforme.

Récemment, c’est une autre série qui fait parler d’elle. Il s’agit de “Soleil noir”, un programme français déconseillé aux moins de 16 ans, qui connaît un succès partout dans le monde. Il a même détrôné “Squid Game” en se hissant à la première place des séries les plus vues cet été.

Crédit photo : Netflix

Une série au succès mondial

“Soleil noir” suit l’histoire d’une mère de famille en fuite qui se réfugie dans un prestigieux domaine floricole en Provence, où elle devient cueilleuse. Cependant, le patriarche à la tête de l’exploitation meurt mystérieusement et elle devient la principale suspecte. Alors que les accusations contre elle s’accumulent, elle découvre que le patron lui a légué son domaine.

Cette mini-série à suspens est composée de six épisodes. Côté casting, on retrouve Isabelle Adjani, mais aussi Ava Baya ("Une amie dévouée"), Guillaume Gouix ("Les Revenants"), Louise Coldefy ("Family Business"), Thibault de Montalembert ("Dix pour cent"), Claire Romain ("Cat's Eyes"), Nicolas Vaude ("La Fièvre"), ou encore Simon Ehrlacher ("Escort Boys").

Crédit photo : Netflix

Cette série s’est positionnée dans le top 10 des visionnages de 76 pays comme la Suisse, l’Argentine, le Mexique, les États-Unis, la Roumanie, l’Espagne, le Kenya, le Maroc, le Sri Lanka, les Maldives ou encore l’Australie. Elle a totalisé 5,8 millions de vues la première semaine suivant sa diffusion.

Alors si vous cherchez une série haletante à dévorer sans modération, foncez.