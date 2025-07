« Mais quel désastre » : ce film d'action est N°1 sur Netflix, mais les spectateurs sont « extrêmement déçus »

Très attendue, la suite de ce film d’action porté par deux stars du genre se classe déjà numéro un sur Netflix. Pourtant, les fans l’ont détesté.

Tout au long de l’année, Netflix propose des programmes censés exploser tous les compteurs. Le dernier exemple en date ? La série The Waterfront qui s’impose déjà dans le top 10 de la plateforme. Ou bien ce documentaire terrifiant qui s’est classé troisième du top.

Côté films, en voici un qui se faisait attendre depuis déjà cinq ans. Sorti le 2 juillet, ce film d’action et d’aventure s’est rapidement hissé à la première place sur Netflix. Sur Tudum, la plateforme de streaming présente le film comme « une suite émotionnelle et pleine d'adrénaline » avec Charlize Theron.

Crédit photo : Netflix

Vous l’avez ? Il s’agit bien sûr de The Old Guard 2, suite du succès monstre de 2020. Pour fêter les retrouvailles avec cette bande de guerriers immortels, Netflix n’a pas lésiné sur les moyens. Outre les scènes de combat promises, la plateforme s’est offert les services de Uma Thurman censée donner du fil à retordre aux immortels : « Andy et son équipe de guerriers immortels retrouvent motivation et vigueur en affrontant un nouvel ennemi puissant qui met en péril leur mission de protection de l'humanité ».

Un film numéro 1 laminé par les spectateurs

Crédit photo : Netflix

Si tout à l’air parfait sur le papier, il n’en est rien. Malgré sa place de numéro un, The Old Guard 2 ne semble pas convaincre les spectateurs. Alors qu’ils attendaient cette suite avec impatience, les voilà terriblement déçus du produit final.

Sur le site agrégateur spécialisé Rotten Tomatoes, les spectateurs n’ont pas retenu leurs coups pour décrire le film. De nombreux qualificatifs tels que « atroce », « nul » et « ennuyeux » sont employés à l’encontre de The Old Guard 2. On est loin de la « suite pleine d'adrénaline » que promettait Netflix… Dès lors, il n’est pas étonnant que le film ait récolté le faible score de 37% outre-Altantique.

En France, The Old Guard 2 ne fait pas mieux et se voit attribuer la note de 1,9 sur 5, sur Allociné. Là encore, les spectateurs fustigent le film :

« Côté scénario, le peu d'intrigue est souvent prévisible et au bout d'1h45 on a l'impression que rien ne s'est vraiment passé » ; « Mais quel désastre qu'est ce numéro 2 » ; « Je suis extrêmement déçue, c'est décousu, incohérent, des bastons grossières, bref c'est flop » ; « Vraiment bof » ; « Les scènes de baston sont dignes de films de série z », peut-on lire.

Si les fans du premier volet digèrent amèrement cette suite, ils ne sont sans doute pas plus ravis de découvrir qu’un troisième volet est en préparation. The Old Guard 2 est toujours disponible sur Netflix.