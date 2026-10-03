Harry Potter : un acteur du cast original revient officiellement pour la série HBO

Warwick Davis reprend son rôle de Filius Flitwick

Dans moins de trois mois, le nouveau monde sorcier de HBO ouvrira officiellement ses portes alors que débute l'événement télévisé le plus ambitieux de la décennie. La clé du succès de la nouvelle adaptation de Harry Potter sera le casting, avec la tâche certainement intimidante de se mettre à la place de nombreux interprètes emblématiques.

Jusqu'à présent, la plupart du casting de la série Harry Potter a pris forme, avec Paapa Essiedu dans le rôle de Severus Rogue, Janet McTeer dans le rôle de Minerva McGonagall, Nick Frost dans le rôle de Rubeus Hagrid, John Lithgow dans le rôle d'Albus Dumbledore, Dominic McLaughlin dans le rôle du garçon qui a survécu, Alastair Stout dans le rôle de Ron Weasley et Arabella Stanton dans Hermione Granger.

Un casting déjà annoncé pour la saison 2

Même le casting de la deuxième saison se réunit actuellement, avec quelques grands noms ajoutés. Récemment, Rafe Spall a été ajouté dans le rôle d'Arthur Weasley dans la saison 2 de Harry Potter, rejoignant Molly Hewitt-Richards dans le rôle de Myrte gémissante et Jasper Ambrose dans le rôle de Colin Creevey.

Plus particulièrement, Kit Harington a été choisi pour incarner Gilderoy Lockhart, succédant à Nicholas Hoult, qui a dû démissionner en raison de conflits d'horaire.

Un acteur iconique de la saga de retour

Parmi tous les nouveaux noms talentueux susmentionnés rejoignant le monde des sorciers, il y a également certains noms familiers régulièrement apparus dans la saga cinématographique. L’acteur Warwick Davis figure dans la nouvelle série après avoir interprété des personnages tels que le professeur Filius Flitwick et le gobelin Gripsec dans la franchise cinématographique.

Récemment, Davis a parlé de la relance de son personnage classique pour la nouvelle série à la Press Association, admettant que le personnage a été "l'un de" ses "personnages préférés à jouer" dans sa carrière.

"C'est un personnage très chaleureux et sympathique, en ce qui me concerne. En fait, je l'ai beaucoup basé sur certains de mes professeurs. C'est le genre de professeur dont vous pourriez dire que vous avez oublié vos devoirs et que cela ne les dérangerait pas. Ils disaient ‘ "D'accord, ne recommencez pas, mais ne vous inquiétez pas pour l'instant". Être invité à revenir et à le jouer à nouveau pour la série a été un immense honneur, et je suis ravi de raconter ces histoires parce que ce sont des histoires fantastiques."

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Un habitué des franchises cultes

Warwick Davis, 56 ans, est un habitué de la franchise Harry Potter, mais aussi d’autres célèbres franchises du 7ème art puisqu’il a débuté, à l’âge de 11 ans, dans l’épisode VI de Star Wars, en incarnant un ewok. Il est l’un des acteurs les plus présents au casting de la saga, interprétant des personnages différents selon les films, parfois plusieurs dans le même.

Sa présence dans la nouvelle série HBO de l’univers Harry Potter, dans les traits d’un personnage que les fans ont découvert dès le premier film, est naturellement une excellente nouvelle. Harry Potter et la Pierre philosophale fera enfin ses débuts le 25 décembre 2026 sur HBO Max, avec huit épisodes diffusés pendant environ une heure par tranche.