La réalisatrice Lilly Wachowski accuse J.K. Rowling de «génocide trans» et appelle au boycott de la série Harry Potter

Lilly Wachowski, la réalisatrice de «Matrix», s'est récemment opposée à J.K. Rowling à cause de ses propos transphobes et appelle au boycott de la série «Harry Potter».

Alors qu’il ne reste plus que quelques mois avant la diffusion de la première saison de la série “Harry Potter”, le programme ne fait pas encore l'unanimité. La raison ? La présence de J.K. Rowling comme productrice du projet.

En effet, la romancière est accusée de tenir des propos transgenres, des mots contre lesquels se dressent de nombreuses personnes, comme cette actrice de la série qui a pris position contre J.K. Rowling.

“Elle finance le génocide trans”

Récemment, une nouvelle personne a pris position contre J.K. Rowling. Il s’agit de Lilly Wachowski, réalisatrice de “Matrix”, qui appelle au boycott de la série Harry Potter. En effet, elle estime que les personnes qui regarderont la série soutiennent la transphobie et les propos de J.K. Rowling. Des propos accentués par le fait que la réalisatrice a transitionné il y a près de 20 ans.

“J.K. Rowling finance le génocide trans, point final. Donc, si vous soutenez Harry Potter, vous soutenez le génocide trans. Une partie de l'argent que vous dépensez pour apprécier ces produits va à J.K. Rowling et sert à financer des lois anti-trans partout dans le monde. De la même manière que si vous êtes contre Elon Musk, vous boycottez ou n'achetez pas de Tesla; et si vous êtes contre le réchauffement climatique, vous essayez de réduire votre consommation d'essence, vous essayez de limiter votre utilisation de ces produits. C'est un calcul simple. Donc, votre plaisir et votre soutien continu à ces séries contribuent à mon éradication”, a-t-elle déclaré à Variety.

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Les réalisatrices contre J.K. Rowling

Lilly Wachowski n'est pas la seule réalisatrice à s’être opposée au programme. C’est aussi le cas de deux autres réalisatrices qui ont refusé de travailler pour la série à cause des propos transphobes de J.K. Rowling.

En plus de cela, Lilly Wachowski est allée encore plus loin en qualifiant J.K. Rowling et Elon Musk de “nazis”.

“Des nazis au sens littéral du terme [...] Je pense que la communauté internationale doit se protéger des États-Unis, car ce pays a laissé la propagande nazie proliférer à un tel point qu'elle est devenue dangereuse pour la population mondiale. Dans la mesure du possible, les pays doivent lutter contre les discours haineux et fermer ces plateformes”, a-t-elle déclaré.

Face à ces accusations, J.K. Rowling a tenu à répondre par l'intermédiaire de son agent, Neil Blair.

"Pour rectifier les propos de Lilly Wachowski, J.K. Rowling, par le biais du Fonds pour les femmes de J.K. Rowling, soutient les femmes qui engagent des poursuites judiciaires au Royaume-Uni afin de préserver leurs droits acquis en vertu de l'Equality Act 2010, souvent ignorés ou menacés. Elle ne soutient aucune action en justice visant à nuire aux personnes transgenres ni aucune tentative de restreindre leurs droits", a-t-il déclaré.

Bien que la série “Harry Potter” soit au coeur des polémiques à cause de J.K. Rowling, de nombreux fans attendent avec impatience la diffusion de la première saison, attendue pour Noël.