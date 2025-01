Lancement catastrophique pour Gladiators, la nouvelle émission de TF1 déprogrammée après... 2 numéros

À peine arrivée que l’émission Gladiators est déjà finie. Faute d’audiences, le nouveau programme de TF1 va être déprogrammé.

Il y a deux semaines, TF1 a dévoilé sa nouvelle émission, Gladiators, dont le deuxième numéro a été diffusé ce vendredi 3 janvier. L’émission était présentée par Hélène Mannarino, Jean-Pierre Foucault et Denis Brogniart. Pendant le programme, des participants devaient défier des “gladiateurs surhumains” lors d’épreuves sportives.

Crédit photo : TF1

Cependant, le programme n’a pas réuni beaucoup de téléspectateurs. Le soir du lancement de l’émission, qui a eu lieu le 27 décembre dernier, 1,9 million de personnes se sont rassemblées devant leur télévision, soit 11,2% du public, ce qui était déjà une déception pour la chaîne.

L’émission déprogrammée

Mais les choses ne se sont pas améliorées puisque lors du deuxième épisode diffusé ce vendredi, 950 000 spectateurs ont regardé l’émission, soit 5,9% du public. Selon des informations du Parisien, TF1 était en quatrième position ce soir-là et a enregistré des audiences catastrophiques.

Crédit photo : TF1

Pour cette raison, la chaîne a pris la décision de déprogrammer l’émission. Si vous avez suivi le programme et que vous souhaitez tout de même voir la suite et assister aux derniers combats entre les challengers et les gladiateurs, il faudra veiller plus tard le vendredi. L’émission sera diffusée en deuxième, voire troisième partie de soirée. Le 10 janvier, Gladiators sera remplacée par un spectacle du ventriloque Jeff Panacloc. La semaine suivante, ce sera l’émission Les Touristes d’Arthur qui prendra sa place. Si cette émission a fait un flop, ce n'est pas le cas d'une autre qui a signé son grand retour sur RMC Story : le Bigdil. Le programme a connu un tel succès que Vincent Lagaf', le présentateur, était au bord des larmes.