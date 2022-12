17 ans après l’arrêt de la série « That 70’s show », Red et Kitty Forman font leur retour avec la nouvelle génération « That 90’s show » et presque tous les anciens du casting seront de la partie. Découvrez la bande-annonce !

De 1998 à 2006, durant 8 saisons, la série « That 70’s Show » a amené (et ramené) de nombreux téléspectateurs de tout âge dans les années 70. La sitcom suivait une bande de six jeunes résidant à Point Place, dans le Wisconsin, entre 1976 et la fin de l’année 1979.

Elle a révélé de nombreux jeunes acteurs et actrices comme Ashton Kutcher (Michael Kelso) et Mila Kunis (Jackie Burkhart), devenu couple dans la vie comme ils l’étaient à l’écran.

On y découvrait également Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Wilmer Valderrama (Fez) et Danny Masterson (Steven Hyde). Tous avaient pour habitude de squatter le sous-sol des parents de Eric, Red et Kitty, interprétés par Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp.

That 90’s show, la suite rêvée de That 70’s show

Arrêtée après 8 saisons en 2006, la série va donc connaître une suite dans les années 90 avec en personnage principal, Leia Forman (Callie Haverda). Il s’agit de la fille de Eric, qui était un grand fan de Star Wars, et de Donna, et donc petite-fille de Red et Kitty.

Netflix

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, la jeune adolescente viendra s’installer chez ses grand-parents. Elle en profitera pour squatter elle aussi le sous-sol avec ses amis Gwen (Ashley Aufderheide), Nate (Maxwell Donovan), Ozzi (Reyn Toi), Nikki (Sam Morelos) et Jay Kelso, fils de Michael et Jackie (Mace Colonel).

Netflix

Non content de nous ramener dans les années 90, la série pousse la sensation nostalgique au maximum en ramenant quasiment tous le casting de la série originale (Eric, Donna, Jackie, Michael et Fez), y compris certains personnages secondaires comme Leo et Bob (père de Donna).



La série débarquera sur Netflix à partir du 19 janvier 2023 et on a déjà hâte !