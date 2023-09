The Creator : le nouveau film de science-fiction du réalisateur de Rogue One : A Star Wars Story

L’automne est bientôt là et nous réserve de beaux films à découvrir au cinéma. Dès le 27 septembre, il faudra foncer dans les salles obscures pour aller voir le chef d’œuvre de science-fiction The Creator.

Sur fond de guerre entre humains et intelligence artificielle (IA), The Creator possède de sérieux atouts pour séduire le plus grand nombre, à commencer par son histoire originale. Cette dernière rappellera sans doute aux amoureux du genre science-fiction un certain Terminator de James Cameron, avec son combat contre les machines.

De plus, le film est porté par John David Washington que l’on a vu dans Tenet ou plus récemment dans Amsterdam. Le fils de Denzel Washington y interprète Joshua, un ex-agent des forces spéciales recruté pour neutraliser le Créateur, un « architecte d'une IA avancée à l'origine d'une arme qui pourrait mettre fin à la guerre... et détruire l'humanité tout entière ». Ce film explore les bénéfices potentiels de l’IA, comme les dangers qu’elle pourrait faire peser sur l’humanité, le tout dans un futur proche.

The Creator, un univers grandiose créé pour le grand écran

Une bande-annonce a été dévoilée et laisse entrevoir un paysage foisonnant et singulier dans un monde post-apocalyptique.

Pour mettre en scène un tel univers en proie à la guerre et aux machines, c’est Gareth Edwards qui a été choisi. Il faut dire que le réalisateur britannique est un habitué des films à grand spectacle où la science-fiction et une réflexion plus approfondie sur le monde s’entremêlent (Rogue One : A Star Wars Story).

Dans ce long-métrage dystopique, on retrouve un futur technologique lointain, non sans rappeler les films BARAKA, BLADE RUNNER et AKIRA. Mais ce ne sont pas les seules sources d’inspirations assumées du réalisateur, qui dit lui-même s’être également inspiré de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad et de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola pour l’univers du film. Il explique être «parfaitement convaincu que le style visuel est tout aussi important que l’intrigue» et ça se ressent dans ce nouveau film qui fut tourné dans pas moins de 6 pays asiatiques: la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, le Népal, le Japon et l’Indonésie. Et au-delà de paysages naturalistes époustouflants, les effets spéciaux très réalistes nous plongent au cœur de l’histoire.

En plus des décors immersifs, The Creator propose aussi un beau casting. À côté de sa star, on retrouve l’actrice Gemma Chan (Les Éternels, Captain Marvel), Ken Watanabe (déjà à l’affiche de Godzilla et aperçu dans Inception), l’actrice oscarisée Allison Janney (Moi, Tonya) et les débuts sur grand écran de la jeune Madeleine Yuna Voyles.

Vous l’aurez compris, The Creator possède de sérieux arguments pour être le film événement du mois de septembre. Cela promet un spectacle éblouissant et divertissant.

Pour cela, rien de mieux que de le découvrir sur un grand écran. Rendez-vous donc le 27 septembre prochain.