Voici le film le plus triste de tous les temps selon la science, il fait pleurer tout le monde

Préparez les mouchoirs ! Une étude a dévoilé le film le plus triste de tous les temps, et celui-ci va vous briser lecœur.

Cela n’aura échappé à personne : le septième art suscite un tourbillon d’émotions chez les spectateurs. Une parenthèse enchantée qui nous permet d’échapper aux tracas du quotidien.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’histoire du cinéma regorge de scènes terriblement tristes.

La Ligne verte, Le Pianiste, Bambi ou encore Le Roi Lion…Ces films émouvants nous ont fait pleurer des litres de larmes.

Crédit Photo : iStock

Alors que ces long-métrages riment avec gros chagrin, un autre les surpasse tous, et c’est la science qui le dit.

En 1988, James Gross et Robert Levenson, deux chercheurs de l’Université de Berkeley (États-Unis), ont étudié la question suivante : quels films sont capables de faire ressentir une émotion bien précise ?

Sept ans plus tard, les scientifiques ont projeté 76 extraits à 500 étudiants volontaires. Dans la catégorie tristesse, un film a fait sensation.

Crédit Photo : iStock

Un film traumatisant

Il s’agit du film intitulé Le Champion (The Champ en anglais), une œuvre sortie en 1979 et signée Franco Zeffirelli.

Ce drame sportif raconte l’histoire de Billy Flynn (incarné par Jon Voight), un champion de boxe déchu. Celui-ci va remonter sur le ring pour assurer un avenir à son fils âgé de 7 ans.

La scène finale a bouleversé l’audience. Sur ces images, on voit Billy combattre et remporter la victoire. Malheureusement, celui-ci succombe à ses blessures dans les vestiaires, sous les yeux de son fils inconsolable.

Crédit Photo : DR

Le petit garçon refuse de croire à la mort de son père et l’appelle en hurlant et répète « Wake up, Champ! («Réveille-toi Champion en français»).