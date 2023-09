Voici 3 raisons de regarder « Opération Fortune : Ruse de Guerre », la comédie d'action événement avec Jason Statham

Disponible depuis le 7 avril sur Prime Video, la comédie d’action «Opération Fortune : Ruse de Guerre» signée Guy Ritchie réunit tous les ingrédients pour plaire et on vous explique pourquoi vous devez la découvrir d'urgence.

Crédit Photo : Miramax

Après «Arnaques, Crimes et Botanique», «Snatch» ou encore «Un homme en colère», le réalisateur britannique Guy Ritchie et Jason Statham se retrouvent à nouveau dans «Opération Fortune : Ruse de Guerre».

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette comédie d’action, disponible depuis le 7 avril sur Prime Video, devrait ravir les fans du genre (et les autres). Sans plus tarder, voici trois bonnes raisons de voir ce long-métrage.

Un film d’espionnage à l’anglaise

Dans «Opération Fortune : Ruse de Guerre», Jason Statham prête ses traits à Orson Fortune, un agent spécial qui travaille pour le gouvernement britannique.

Alors qu’une nouvelle technologie d’arme mortelle menace de perturber l’ordre mondial, l’espion et son équipe - composée d’agents hauts en couleur - recrutent un acteur célèbre pour mener à bien leur mission d’infiltration, alors que la présence de ce dernier jouera un rôle crucial auprès d’un vendeur d’armes qui voue un culte à Hollywood.

Ensemble, ils vont mettre au point un plan complètement dingue pour récupérer le dispositif…

Crédit Photo : Leonine

Un casting réussi

Pour son nouveau long-métrage, Guy Ritchie s’est entouré d’un casting 5 étoiles. En effet, Jason Statham donne la réplique à Aubrey Plaza et Bugzy Malone. La reine du sarcasme interprète Sarah Fidel, une informaticienne extrêmement douée, qui fait passer Mr. Robot pour un amateur.

Crédit Photo : Miramax

De son côté, Bugzy Malone incarne J. J., un tireur d’élite qui ne rate jamais ses cibles. Josh Hartnett, quant à lui, incarne Danny Francesco, un acteur hollywoodien pas très «fute-fute». Enfin, Hugh Grant joue le rôle de Greg Simmonds, un trafiquant d’armes milliardaire aussi cynique qu’élégant.

Une virée mêlant action, humour et élégance

Outre les personnalités fortes des personnages, on ne peut pas passer à côté de leurs tenues vestimentaires ultra-sophistiquées, comme les smokings de Jason Statham. D’ailleurs, comme à son habitude, le roi de la baston parvient à neutraliser ses ennemis sans comptabiliser une seule égratignure. Sans réelle surprise, le long-métrage séduit par son humour, ses répliques mordantes et sa coolitude. En conclusion, «Opération Fortune : Ruse de Guerre» est un film à ne pas louper !