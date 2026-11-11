Ils emballent leur glacier sous des bâches blanches chaque été depuis 2008 et les retirent avant l'hiver : dans cette station de ski italienne, la fonte est presque divisée par deux

Pour ralentir la fonte des glaciers liée au réchauffement climatique, une station de ski emballe la glace sous des bâches blanches, et les résultats sont saisissants.

La fonte des glaces s’accentue à cause du réchauffement climatique. Les températures sont de plus en plus élevées, ce qui fait fondre la banquise et les glaciers, bouleverse le climat de la planète et élève le niveau de l’eau. Ce phénomène est alarmant, d'autant plus que les satellites auraient sous-estimé la fonte des glaciers d’Alaska de 7 milliards de tonnes par an.

C’est le cas du glacier Presena, situé au nord de l’Italie. Plus de 30 % du glacier a fondu depuis 1993. Selon une étude publiée par l’Union européenne des géosciences, plus de 90 % du volume des glaciers des Alpes mesuré en 2017 pourraient disparaître d’ici 2100 en cas de fortes émissions.

Des bâches blanches sur le glacier

Pour protéger ce glacier de la fonte, la station de ski de Pontedilegno-Tonale a eu une idée. En effet, cette station de ski est dépendante du glacier puisqu’elle a besoin de la glace et de la neige qui en découle pour sa saison touristique. Ainsi, les employés de la station de ski ont eu l’idée de recouvrir le glacier de grandes bâches blanches.

Crédit photo : AFP

Selon The Weather Network, ce matériau géotextile peut couvrir 100 000 m². Les longues bâches blanches sont déroulées le long de la montagne et cousues entre elles pour empêcher l’air chaud de s’infiltrer en dessous. Elles réfléchissent également les rayons du soleil.

Une méthode efficace

Le glacier Presena est situé à une altitude comprise entre 2 700 et 3 000 mètres et est exposé aux vents violents. Pour que les bâches restent en place malgré les bourrasques, des sacs de sable sont disposés le long des bords des bâches.

Les bâches sont installées sur le glacier chaque été depuis 2008 et sont retirées en septembre avant la saison hivernale. Cette méthode est efficace puisqu’elle réduit environ de moitié la fonte estivale dans les zones couvertes.

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Un système appliqué au Groenland ?

Par la suite, le même système pourrait être appliqué sur la calotte glaciaire du Groenland, également menacée par le réchauffement climatique, tout comme la banquise de l'Antarctique qui avait atteint en juillet 2022 sa plus faible étendue pour ce mois en 44 ans de relevés. Un matériau réfléchissant, similaire aux bâches blanches, pourrait être installé sur la glace pour limiter la fonte.

Cependant, si cette méthode peut aider, elle n’est pas infaillible. Des ressources considérables seront nécessaires pour entretenir la glace, qui pourrait tout de même fondre à cause de la chaleur de l’eau des océans sur les parties immergées du glacier. Pour limiter l’impact du réchauffement climatique sur les glaciers et l’environnement en général, des solutions drastiques doivent être prises afin de réduire la pollution et les activités humaines.