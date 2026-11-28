Au Texas, un comté collecte des sapins de Noël chaque année pour reconstituer des dunes de sable et préserver l’environnement.

Aux États-Unis, dans un comté du Texas, les sapins de Noël sont recyclés chaque année depuis 1978. Ils sont réutilisés pour restaurer les dunes de sable lors de la “Journée des dunes”.

Chaque année en janvier, le service des parcs du comté de Brazoria transporte tous les sapins de Noël recyclés qu’il a collecté jusqu’à la plage.

Des milliers de sapins recyclés chaque année

Entre 2 000 et 3 000 arbres sont recyclés chaque année pour restaurer les dunes de sable.

“Outre l’avantage initial de ne pas ajouter des centaines, voire des milliers de sapins de Noël à nos décharges déjà saturées, ce que nous faisons, c’est transformer cela en quelque chose de positif ici, sur la côte texane”, a expliqué Mike Mullenweg, garde forestier principal.

Reformer les dunes de sable

Les sapins de Noël sont alignés devant les dunes de sable et fixés au sol avec des piquets pour créer une barrière. Ils ralentissent le vent, et le sable se retrouve piégé autour des sapins, ce qui permet de reformer les dunes.

En plus de former une barrière naturelle, les sapins enrichissent le sol en nutriments lorsqu’ils se décomposent et favorisent la croissance des herbes des dunes. Ils créent une barrière naturelle contre l’érosion des plages et des inondations à cause des tempêtes.

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Une barrière naturelle

Cette solution est très appréciée des locaux.

“Lorsque les vagues commencent à déferler et à s’écraser sur les dunes, celles-ci protègent efficacement nos maisons, nos communautés et nos infrastructures des ondes de tempête. De plus, nous avons constaté que les dunes constituent un habitat naturel exceptionnel et contribuent à la préservation de l’environnement en accueillant de nouvelles espèces animales. Elles servent également de voies de migration pour les oiseaux”, a déclaré Karina Erickson, directrice de la communauté au Bureau général des terres du Texas, à Houston Public Media.

Pour reconstituer les dunes de sable, les dons de sapins de Noël sont donc très importants et les arbres ne doivent pas être jetés. Un concept qui pourrait donner des idées à d’autres régions du monde.