Depuis 2013, les habitants d’une commune du Lancashire, en Angleterre, enfouissent les sapins de Noël dans le sable afin de protéger le littoral contre l’érosion des côtes.

Dans une localité du Lancashire, les sapins de Noël jetés après les fêtes sont utilisés pour freiner l'érosion et reconstituer les dunes. Cette initiative rassemble des centaines de bénévoles et contribue à protéger les habitations et les espèces indigènes.

Que deviennent les sapins de Noël après les fêtes ? Au lieu de finir à la poubelle, des milliers d’entre eux trouvent une seconde vie sur les plages d’Angleterre. À Lytham St Annes, dans le Lancashire (Royaume-Uni), les habitants et les associations environnementales mènent un projet innovant : ils utilisent ces sapins recyclés pour lutter contre l’érosion côtière et restaurer les dunes de sable.

Cette initiative écologique couronnée de succès, en place depuis plus d’une décennie, a donné des résultats mesurables et surprenants. Grâce à cette méthode naturelle de protection, plusieurs secteurs du littoral ont réussi, depuis 2013, à regagner du terrain sur la mer et à récupérer jusqu’à 90 mètres de terre.

L'origine de l'initiative écologique sur les plages du Lancashire

Depuis des décennies, le littoral du Lancashire est confronté à un problème environnemental : la disparition progressive de ses dunes naturelles. Ces formations sableuses font office de barrière contre l'avancée de la mer, mais l'érosion et le développement urbain ont considérablement réduit leur étendue.

Selon les données du programme de conservation, les dunes de la région ont perdu environ 80 % de leur superficie au cours des 150 dernières années. Cette perte a accru la vulnérabilité des habitations situées près du littoral et a affecté les écosystèmes qui dépendent de ces milieux.

Pour remédier à cette situation, le « Fylde Sand Dunes Project » a vu le jour : il s'agit d'une initiative qui rassemble des organismes locaux et des associations de protection de la nature. Parmi ses stratégies les plus marquantes figure la réutilisation des sapins de Noël, une alternative qui transforme les déchets des fêtes en outils permettant de restaurer le paysage côtier.

Comment fonctionne le recyclage des sapins de Noël dans le sable ?

Le procédé repose sur un phénomène naturel : le vent transporte constamment du sable le long de la plage, mais une partie de ces sédiments reste piégée lorsqu’elle rencontre des obstacles. Les sapins de Noël, grâce à leurs branches, peuvent servir de petites barrières favorisant l’accumulation de sable.

Pour tirer parti de ce mécanisme, les équipes de travail creusent des tranchées à des endroits stratégiques du littoral et y déposent les sapins usagés. À mesure que le vent déplace les sédiments, les branches les retiennent et permettent la formation de monticules autour des sapins.

Avec le temps, ces accumulations peuvent donner naissance à de nouvelles formations dunaires. Ce processus est complété par la mise en place de structures en bois et la plantation de baron, une graminée dont les racines contribuent à stabiliser le sable. Ainsi, le recyclage des arbres s'inscrit dans une stratégie plus large de restauration environnementale.

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Jusqu'à 90 mètres de plage gagnés depuis 2013

Les résultats du projet, lancé il y a treize ans, montrent des avancées importantes dans certains secteurs du littoral anglais. Depuis 2013, certaines zones intervenues ont enregistré un rétablissement compris entre 60 et 90 mètres, ce qui représente une amélioration significative pour un territoire affecté depuis des décennies par l'érosion.

La croissance des dunes permet non seulement de récupérer le paysage, mais renforce également les défenses naturelles contre les tempêtes. En augmentant la distance entre la mer et les zones urbanisées, ces formations contribuent à réduire l'impact de l'érosion et le risque d'inondation.

Actuellement, les dunes aident à protéger 493 propriétés de l'érosion côtière et huit autres des inondations. De plus, environ 400 maisons pourraient bénéficier d'améliorations futures, démontrant l'importance de conserver ces barrières naturelles pour les communautés côtières.

La récupération des dunes a également des conséquences positives pour la biodiversité. Ces écosystèmes offrent abri et nourriture à de nombreuses espèces qui dépendent des conditions particulières des environnements sablonneux.

Plus de 300 espèces végétales ont été identifiées dans la zone du projet, en plus d'invertébrés rares et d'oiseaux d'intérêt pour la conservation. La restauration de la végétation favorise la stabilité du sol et contribue au maintien des habitats nécessaires à la survie de la faune locale.

Pour cette raison, le programme ne se limite pas à placer des sapins de Noël sur le sable. Il envisage également l'élimination des espèces envahissantes et la récupération des espaces naturels, dans le but de renforcer l'équilibre écologique et de favoriser la conservation de la flore et de la faune indigènes.

L'expérience du Lancashire montre comment un déchet saisonnier peut devenir une ressource pour s'attaquer aux problèmes environnementaux. Avec des milliers d'arbres réutilisés et des centaines de personnes impliquées, une tradition de Noël a fini par se transformer en un outil pour protéger les plages, récupérer les dunes et conserver la biodiversité.