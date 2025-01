Découvrez les plus belles photos des aurores boréales qui ont illuminé le ciel français le 1er janvier

Le 1er janvier 2025, de nombreux Français ont pu admirer de sublimes aurores boréales qui ont éclairé le ciel. Une belle façon de commencer l’année.

Pour célébrer le passage à la nouvelle année, des milliers de Français se sont rassemblés pour admirer un feu d’artifice. Cependant, d’autres ont eu la chance d’observer un autre phénomène éblouissant dans le ciel, et totalement naturel.

Crédit photo : Christophe Cieslar Photographie / Facebook

Après l’apparition d’aurores boréales en Bretagne en octobre dernier, d’autres aurores ont illuminé le ciel le 1er janvier 2025. Ce phénomène, visible partout en France, avait été annoncé par Pierre Henriquet sur les réseaux sociaux.

“Un orage géomagnétique d’intensité modérée à forte pourrait provoquer de belles aurores pour le réveillon du Nouvel an”, a-t-il rédigé sur X.

Crédit photo : Météo Sud-Aveyron / Facebook

Des aurores boréales partout en France

Comme il l’a été annoncé, de nombreuses aurores boréales ont été visibles en France comme dans les Pyrénées, dans l’Aveyron, la Lozère, les Alpes, le Var ou encore le Doubs. Comme le rapporte France 3, les Français ont pu admirer ce phénomène et prendre ces aurores boréales en photo avant de partager leurs clichés sur les réseaux sociaux. Sur les images des internautes, on peut donc voir le ciel se parer de très belles couleurs.

Crédit photo : @yohan_metvaroise / Instagram

Admirer les aurores boréales est une très belle façon de commencer cette année particulière, qui risque d’éblouir les Français. En effet, de nombreuses autres aurores boréales vont illuminer le ciel en 2025. Le cycle du soleil atteint son pic d’activité cette année, en juillet 2025, ce qui va déclencher des tempêtes solaires et laisser apparaître des aurores boréales. Plus on s’approchera de ce pic, plus les aurores boréales seront fréquentes et visibles depuis la France.

Crédit photo : Benito Photo / Facebook

Cependant, il n’est pas encore possible de prédire l’apparition d’aurores boréales à l’avance. Pour cette raison, veillez à garder les yeux tournés vers le ciel cette année pour ne pas manquer le spectacle.